هاتريك وصناعة.. شبكة ليفربول تحتفي بتألق محمد صلاح أمام جالاتا سراي

حظي النجم المصري محمد صلاح بإشادة واسعة بعد تألقه اللافت مع طرابزون سبور أمام جالاتا سراي، بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع آخر، ليقود فريقه إلى فوز تاريخي برباعية نظيفة في الدوري التركي.

وأشادت شبكة «Anything Liverpool» الإنجليزية بالمستوى الذي قدمه صلاح خلال المباراة، مؤكدة أن النجم المصري قدم ليلة استثنائية أمام أحد أقوى فرق الدوري التركي، بعدما كان العنصر الأبرز في الانتصار الكبير.

وأبرزت الشبكة تألق صلاح رغم بلوغه 34 عامًا، مشيرة إلى أن العمر لا يمثل عائقًا أمام النجم المصري عندما يتعلق الأمر بالجودة والحسم داخل الملعب.

وقدم قائد منتخب مصر واحدة من أبرز مبارياته منذ وصوله إلى الدوري التركي، بعدما جمع بين التسجيل وصناعة الأهداف، ليقود طرابزون سبور لتحقيق انتصار كبير على جالاتا سراي.

ويواصل صلاح بذلك كتابة فصل جديد في مسيرته الكروية، بعدما أثبت مجددًا قدرته على صناعة الفارق وحسم المباريات، بالتزامن مع بدايته القوية مع طرابزون سبور.