حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول.. هل ترتفع الباقات 35%

تترقب ملايين الأسر المصرية أسعار خدمات الإنترنت وباقات المحمول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادات جديدة في أسعار الباقات والشرائح تصل إلى 35%، وهو ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المستخدمين حول حقيقة هذه الزيادة وموعد تطبيقها حال إقرارها.

ومع تزايد الحديث عن ارتفاع محتمل في أسعار خدمات الاتصالات، أوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة حقيقة ما يتم تداوله، مؤكدًا أن الفترة المقبلة لن تشهد زيادات جديدة في أسعار باقات الإنترنت أو المحمول أو الشرائح.

حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول

كشف المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، حقيقة ما تردد بشأن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول بنسبة 35% خلال الشهر المقبل، مؤكدًا أن هذه الأنباء المتداولة لا تعكس قرارًا جديدًا بزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد طلعت، خلال مداخلة هاتفية، إن الفترة المقبلة لن تشهد أي زيادات في أسعار باقات الإنترنت أو باقات المحمول أو الشرائح، موضحًا أن آخر زيادة في الأسعار كانت منذ نحو 6 أشهر.

آخر زيادة في أسعار الباقات

وأوضح رئيس شعبة الاتصالات أن أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول شهدت زيادة بالفعل خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن آخر زيادة في الأسعار تمت قبل نحو 6 أشهر، وهو ما ينفي وجود زيادة جديدة مقررة خلال الشهر المقبل وفق تصريحاته.

وأشار إلى أن أي تحرك جديد في أسعار خدمات الاتصالات لا يتم بشكل تلقائي، وإنما يحتاج إلى موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باعتباره الجهة المختصة بتنظيم سوق الاتصالات ومتابعة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

هل ترتفع الأسعار بسبب زيادة الكهرباء؟

وتطرق رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء على تكلفة خدمات الاتصالات، موضحًا أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الكهرباء ليس لها تأثير على أسعار باقات الإنترنت والمحمول.

وأكد أن ما يتم تداوله بشأن ارتباط زيادة أسعار الكهرباء بزيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت والمحمول لا يعني وجود قرار بزيادة أسعار الخدمات خلال الفترة المقبلة.

تحذير من الشائعات

وطالب محمد طلعت المواطنين بضرورة توخي الحذر فيما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بأسعار خدمات الاتصالات والباقات، وعدم التعامل مع الأخبار غير الصادرة عن الجهات المختصة باعتبارها قرارات رسمية.