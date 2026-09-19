قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يتابع مستجدات التوسع في تطبيق منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد
مصدر: لا صحة لما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء طفلة في الماء بالمنوفية
اكتشاف عدد من المقابر المنحوتة في الصخر وبقايا معسكر روماني بـ تل اليهودية الأثرية بالقليوبية
منافس صلاح.. جالطة سراي يفقد رباعي سوبر أمام طرابزون في الدوري التركي
دار الإفتاء: التعليم في الحضارة الإسلامية ارتبط بمنظومة من القيم والأخلاق
الأعلى للإعلام : إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين
مصر ترسم خريطة الربط الكهربائي مع ثلاث قارات
صلاح أساسي.. تشكيل ناري لـ طرابزون لمواجهة جالطة سراي في الدوري التركي
رئيس مصر للطيران لـ العاملين: فخور بما تحقق بسواعدكم.. والتتويج يدفعنا للتطوير
مصادر: هاتف مستشارة الإليزيه لشؤون الشرق الأوسط تم اختراقه
حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول.. هل ترتفع الباقات 35%
مع دخول المدارس.. تفاصيل كارت الدفع المسبق وتعريفة أتوبيسات النقل العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هاكابي يروج لمخططات الاحتلال: إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان حتى يتحقق شرطها

هاكابي
هاكابي
محمد على

في ترويجٍ لحجة جديدة، أفاد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، (والمعروف بتأييده المطلق لإسرائيل) بالأمور لا تسير نحو انسحاب الاحتلال من لبنان وإنه سيبقى فيها إلى أن تحدث شروطه.

وقال هاكابي، إن القوات الإسرائيلية ستستمر في التواجد في جنوب لبنان إلى أن يصبح الجيش اللبناني قوياً، وفق ما زعم.

وأضاف في تصريح له، أن هناك احتمالاً لاندلاع انتفاضة جديدة داخل إيران في مرحلة قادمة.

وسبق ونفى هاكابي، أن يكون أحد قد ضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو قام بتضليله لخوض الحرب، وأكد على أنه فعل ذلك بمحض إرادته.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، إن واشنطن حين تتحرك ضد إيران فإنها لا تدافع عن تل أبيب، بل تحمي مصالحها الخاصة.

وأوضح في مقابلة مطولة مع موقع "واي نت" العبري: "أمريكا لم تدافع عن إسرائيل قط. ولا مرة واحدة منذ 1948 وضعت أمريكا قوات على الأرض من أجل إسرائيل".

وأضاف: "عندما نشارك في مواجهة إيران، فنحن لا ندافع عن إسرائيل، بل ندافع عن الولايات المتحدة. إسرائيل ربما هي المقبلات، لكننا نحن الطبق الرئيسي".

 وشدّد على أن طهران ظلت تردد شعار "الموت لأمريكا" لما يقرب من 50 عامًا، وأنه ينبغي على واشنطن أن تأخذ هذا التهديد على محمل الجد.

ونفى هاكابي ، أن يكون أحد قد ضغط على الرئيس دونالد ترامب أو قام بتضليله لخوض الحرب، وأكد على أنه فعل ذلك بمحض إرادته. وقال: "لم يدفع أحد الرئيس ترامب إلى أي شيء. لم يضلله أحد". 

وكشف أنه كان موجودًا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض حين اتُخذ القرار بشأن الحرب على إيران، ونقل عن قائد القيادة المركزية الأمريكية قوله إنه لم يسبق أن شهد أي عملية عسكرية أمريكية بهذا القدر من السلاسة.

كما زعم أن العلاقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترامب لا تزال قوية ومتينة، وأن العلاقات بين واشنطن وتل أبيب وثيقة بشكل استثنائي.

وقال: "نحن شركاء ونعمل بتعاون وثيق للغاية وبدرجة تفوق ما قد يدركه معظم الناس على الإطلاق. علاقتنا بإسرائيل لا تقوم على نتيجة الانتخابات المقبلة بل ترتكز على مصالحنا المشتركة".

هاكابي إسرائيل الجيش اللبناني السفير الأمريكي لدى إسرائيل السفير الأمريكي مايك هاكابي ترامب الموت لأمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

صفارات الإنذار تدوي في أرجاء العاصمة السعودية الرياض

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع

الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع

كارت الكهرباء

كارت الكهرباء بيخلص بسرعة؟.. 7 أسباب وراء نفاد الرصيد

الأهلي والزمالك

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة

السعودية

السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج

رئيسة وزراء الدنمارك

أول تعليق من رئيسة وزراء الدنمارك على إتفاقية جرينلاند مع أمريكا

معتمد جمال

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة.. ما الجديد؟

الاهلي

الأهلي يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر بتصعيد موهوب جديد

ترشيحاتنا

بيطري الشرقية

تحصين 907 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

جانب من الاحتفالية

رئيس جامعة بنها يشهد إحتفالية بدء العام الدراسي الجديد والسلام الوطنى بالملاعب

أبو ليمون يشدد على الصيانة الدائمة والري المستمر للأشجار والنباتات

أبو ليمون يشدد على منع قطع الأشجار بنطاق أحياء بورسعيد والحفاظ على المساحات الخضراء

بالصور

بفستان عنابي وإكسسورات فاخرة.. دينا فؤاد تتألق بإطلالة أنيقة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

على مدى 3 أيام.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصانع الأسلحة والذخيرة | صور

زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة
زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة
زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة

الشنطة أم قلة النوم؟.. سبب صداع الطفل بعد المدرسة.. .. متى يحتاج إلى تقييم طبي؟

صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟
صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟
صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء تزيد فرص إصابة الطفل بالبرد

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد

فيديو

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد