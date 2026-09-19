هاكابي يروج لمخططات الاحتلال: إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان حتى يتحقق شرطها

في ترويجٍ لحجة جديدة، أفاد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، (والمعروف بتأييده المطلق لإسرائيل) بالأمور لا تسير نحو انسحاب الاحتلال من لبنان وإنه سيبقى فيها إلى أن تحدث شروطه.

وقال هاكابي، إن القوات الإسرائيلية ستستمر في التواجد في جنوب لبنان إلى أن يصبح الجيش اللبناني قوياً، وفق ما زعم.

وأضاف في تصريح له، أن هناك احتمالاً لاندلاع انتفاضة جديدة داخل إيران في مرحلة قادمة.

وسبق ونفى هاكابي، أن يكون أحد قد ضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو قام بتضليله لخوض الحرب، وأكد على أنه فعل ذلك بمحض إرادته.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، إن واشنطن حين تتحرك ضد إيران فإنها لا تدافع عن تل أبيب، بل تحمي مصالحها الخاصة.

وأوضح في مقابلة مطولة مع موقع "واي نت" العبري: "أمريكا لم تدافع عن إسرائيل قط. ولا مرة واحدة منذ 1948 وضعت أمريكا قوات على الأرض من أجل إسرائيل".

وأضاف: "عندما نشارك في مواجهة إيران، فنحن لا ندافع عن إسرائيل، بل ندافع عن الولايات المتحدة. إسرائيل ربما هي المقبلات، لكننا نحن الطبق الرئيسي".

وشدّد على أن طهران ظلت تردد شعار "الموت لأمريكا" لما يقرب من 50 عامًا، وأنه ينبغي على واشنطن أن تأخذ هذا التهديد على محمل الجد.

ونفى هاكابي ، أن يكون أحد قد ضغط على الرئيس دونالد ترامب أو قام بتضليله لخوض الحرب، وأكد على أنه فعل ذلك بمحض إرادته. وقال: "لم يدفع أحد الرئيس ترامب إلى أي شيء. لم يضلله أحد".

وكشف أنه كان موجودًا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض حين اتُخذ القرار بشأن الحرب على إيران، ونقل عن قائد القيادة المركزية الأمريكية قوله إنه لم يسبق أن شهد أي عملية عسكرية أمريكية بهذا القدر من السلاسة.

كما زعم أن العلاقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترامب لا تزال قوية ومتينة، وأن العلاقات بين واشنطن وتل أبيب وثيقة بشكل استثنائي.

وقال: "نحن شركاء ونعمل بتعاون وثيق للغاية وبدرجة تفوق ما قد يدركه معظم الناس على الإطلاق. علاقتنا بإسرائيل لا تقوم على نتيجة الانتخابات المقبلة بل ترتكز على مصالحنا المشتركة".