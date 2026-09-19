الأهلي يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر بتصعيد موهوب جديد

تحدث الإعلامي كريم رمزي عن تحرك جديد من جانب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الحسين عموتة، لتجهيز أحد أبرز المواهب بقطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم رمزي، خلال برنامجه «من القاهرة» المذاع عبر قناة «أون سبورت»: «الجهاز الفني للأهلي بقيادة الحسين عموتة استقر على تصعيد مهند الشامي، لاعب فريق الأهلي مواليد 2008، والذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، إلى تدريبات الفريق الأول».

وأضاف: «الجهاز الفني يسعى لتجهيز مهند الشامي للتواجد مع الفريق الأول على مدار الموسم، والاستعانة به في ظل الغيابات التي يعاني منها الأهلي في مركز الظهير الأيسر».

وأوضح كريم رمزي أن اللاعب يحظى بإشادة كبيرة خلال التقييمات التي خضع لها سواء داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي أو مع منتخب الشباب، مشيرًا إلى وجود بعض الملاحظات الخاصة بالجانب البدني، والتي يعمل الجهاز الفني على تطويرها خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لتجهيز اللاعب بالشكل المناسب للمشاركة مع الفريق الأول.