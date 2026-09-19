ياسمين عبدالعزيز تحصد جائزة أفضل ممثلة كوميدية في حفل دير جيست

حصدت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جائزة أفضل ممثلة كوميدية، خلال حفل توزيع جوائز دير جيست في دورته الـ23، والمقام بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس.

وأعربت ياسمين عبدالعزيز عن سعادتها بهذا التكريم، موجهة التهنئة لزملائها المكرمين خلال الحفل، وقالت: «سعيدة إني معاكو النهاردة، وبهنئ كل زمايلي الموجودين، وأنا سعيدة بهذه الجائزة لأنها سينما، وأنا أساسًا نجمة سينما، وبعد غياب 7 سنين نجاح الفيلم في مصر وخارجها، أنا سعيدة جدًا، شكرًا ليكم جدًا».

فيلم «خلي بالك من نفسك»

وعُرض مؤخرًا للفنانة ياسمين عبدالعزيز في دور العرض السينمائي فيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي شاركها بطولته أحمد السقا، ومحمد ثروت، ولبلبة، ومحمد رضوان، ومحمد أبوسريع، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول زوجين يواجهان العديد من الخلافات والمشكلات المتكررة، وهو ما يقودهما إلى سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية