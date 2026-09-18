بعد اقتراح رفع سن المعاش لـ70 سنة.. متى يتغير سن التقاعد وفق القانون؟

أعاد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، الحديث عن سن المعاش في مصر، مطالبًا بإعادة النظر في السن القانونية للتقاعد، واقترح أن يكون المعاش عند سن 65 أو 70 عامًا، أو أن يرتبط استمرار الموظف في العمل بإجراء كشف طبي يحدد قدرته على مواصلة العمل.

وقال حسام موافي، خلال برنامجه «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن سن الستين أصبح مبكرًا بالنسبة للمعاش، مستشهدًا باستمرار بعض الأساتذة والأطباء في العمل إلى أعمار متقدمة.

سن المعاش كام حاليًا؟

وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فإن سن الشيخوخة حاليًا هو 60 عامًا، ولا توجد زيادة في السن القانونية للتقاعد خلال عام 2026.

ووضع القانون إطارًا لرفع سن الشيخوخة بصورة تدريجية، بحيث لا يتم الانتقال مباشرة من سن 60 إلى 65 عامًا، وإنما تتم الزيادة على مراحل زمنية محددة.

متى يبدأ رفع سن المعاش؟

وفقًا للجدول الذي حدده قانون التأمينات الاجتماعية، يبدأ رفع سن الشيخوخة اعتبارًا من 1 يوليو 2032، ليصبح سن المعاش 61 عامًا.

ثم يرتفع سن الشيخوخة تدريجيًا على النحو التالي:

- 1 يوليو 2032: سن المعاش 61 عامًا.

- 1 يوليو 2034: سن المعاش 62 عامًا.

- 1 يوليو 2036: سن المعاش 63 عامًا.

- 1 يوليو 2038: سن المعاش 64 عامًا.

- 1 يوليو 2040: سن المعاش 65 عامًا.

هل سن المعاش سيصل إلى 70 سنة؟

حتى الآن، القانون لا يحدد سن المعاش عند 70 عامًا، وإنما ينتهي الجدول التشريعي المقرر حاليًا عند بلوغ سن الشيخوخة 65 عامًا اعتبارًا من يوليو 2040.

أما رفع السن إلى 70 عامًا فهو مقترح طرحه الدكتور حسام موافي في تصريحاته الأخيرة، وليس تعديلًا قانونيًا قائمًا في الوقت الحالي.