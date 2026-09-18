التعليم العالي تكشف تفاصيل أزمة 85 طالبًا بجامعة شرق بورسعيد

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل موقف الوزارة من أزمة عدد من طلاب جامعة شرق بورسعيد، مؤكدًا أن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، وجّه بدراسة الأزمة على مختلف المستويات والعمل على إيجاد حلول مناسبة للطلاب.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن لجنة القطاع الطبي بحثت المشكلة بالتنسيق مع مجلس الجامعات الأهلية، ورئيس جامعة شرق بورسعيد، وعميد كلية الطب، ومدير المستشفى الجامعي.

وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين لا تزال لديهم مشكلة يبلغ 85 طالبًا، بينما تمكن باقي الطلاب من الالتحاق بجامعات أهلية أو خاصة أخرى.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي أن تحديد أعداد المقبولين بكليات الطب يرتبط بعدد من العوامل، من بينها الإمكانات البشرية والمادية المتاحة، إلى جانب قدرة المستشفى الجامعي على توفير التدريب الطبي المناسب للطلاب.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على معالجة الموقف بما يراعي إمكانات المؤسسات التعليمية والطبية، وفي الوقت نفسه يتيح بدائل للطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التحاقهم.