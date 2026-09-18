بالأسماء.. نتيجة أوائل الجمهورية لـ مسابقة الأزهر السنوية في حفظ القرآن 2026

نشرت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر، نتيجة أوائل الجمهورية لـ مسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2025 / 2026م.

نتيجة أوائل الجمهورية لمسابقة الأزهر السنوية في حفظ القرآن

يذكر أن الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أعلنت فتح باب التقدم لـ مسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن الكريم، للعام الدراسي 2026/ 2027م (مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم سابقًا). وبدأت المسابقة يوم الأحد 13 سبتمبر 2026م الماضي، واستمرت لمدة 15 يومًا.

وأعلنت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر أن جوائز مسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2025-2026م، تبلغ بنحو 27 مليون جنيه.