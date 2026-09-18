عمدة كييف: العاصمة تتعرض لهجوم روسي بصواريخ باليستية

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، مساء الجمعة 18، أن المدينة تتعرض لهجوم روسي باستخدام صواريخ باليستية، بالتزامن مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة.

وقال كليتشكو إن قوات الدفاع الجوي تعمل في أجواء كييف، داعيًا السكان إلى الاحتماء وعدم مغادرة الملاجئ إلى حين انتهاء حالة التأهب الجوي.

جاءت تصريحات عمدة كييف بعد إعلان القوات الجوية الأوكرانية رصد تهديد صاروخي باليستي متجه نحو العاصمة، وسط سماع دوي انفجارات في المدينة، فيما استمرت التحذيرات من خطر الهجمات الصاروخية.

ولم تتوافر، حتى وقت صدور التقارير الأولية، معلومات مؤكدة عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات جراء الهجوم، بينما واصلت أجهزة الدفاع الجوي عملياتها للتعامل مع التهديدات القادمة.

يأتي الهجوم الجديد بعد موجة واسعة من الضربات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت كييف ومدنًا أوكرانية أخرى خلال الأيام الماضية. وأسفرت هجمات ليلية في 16 و17 سبتمبر عن إصابة عشرات الأشخاص في العاصمة، إلى جانب أضرار لحقت بمبانٍ سكنية ومنشآت وبنية تحتية.

وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدًا متواصلًا في الهجمات الجوية، مع اعتماد موسكو وكييف بصورة متزايدة على الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف مواقع عسكرية ومنشآت حيوية، بينما تتكرر التحذيرات في المدن الأوكرانية من مخاطر الهجمات الصاروخية.

وفي ظل استمرار العمليات العسكرية، تبقى كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا عرضة لموجات متكررة من الهجمات الجوية، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى ترتيبات لخفض التصعيد ووقف القتال.