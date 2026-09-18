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الدولار بكام النهارده؟.. سعر العملة الأمريكية في البنوك اليوم الجمعة 18 سبتمبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدولار بكام النهارده؟.. سعر العملة الأمريكية في البنوك اليوم الجمعة 18 سبتمبر

الدولار
الدولار
عادل نصار

في مشهد يعكس حالة من الهدوء داخل سوق الصرف، حافظ الدولار الأمريكي على مستوياته أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026، ليظل متداولًا أعلى حاجز 52 جنيهًا في عدد من البنوك، بالتزامن مع عطلة القطاع المصرفي وتوقف التعاملات البنكية.

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 52.07 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، بلغ سعر الدولار نحو 52.03 جنيه للشراء و52.13 جنيه للبيع، في حين سجل في بنك الإسكندرية 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع.

وتأتي هذه المستويات في ظل استمرار متابعة حركة سعر الدولار مقابل الجنيه داخل السوق المصرفية، خاصة مع ارتباط أسعار العملة الأمريكية بالعديد من المتغيرات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية.

ومن المقرر أن تستأنف البنوك تحديث أسعار الصرف مع عودة التعاملات المصرفية، وسط متابعة مستمرة لأي تحركات جديدة قد تطرأ على سعر الدولار أمام الجنيه.

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026

وجاءت أسعار الدولار المعلنة في عدد من البنوك المصرية على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

52.07 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

52.08 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

52.08 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

52.08 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

52.03 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

52.17 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

52.05 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

52.08 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

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