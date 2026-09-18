قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الفينو والخبز السياحي.. شعبة المخابز توجه رسالة للمواطنين بشأن الأسعار الجديدة
لماذا رفضت روسيا والصين المشروع الأمريكي بشأن إيران؟.. هشام موسى يوضح أبعاد المواجهة
رئيس وزراء اسكتلندا السابق: حكومات غربية متواطئة مع إسرائيل.. وأدلة كثيرة على ارتكاب إبادة جماعية في غزة
زيدان يكشف ملامح مشروعه مع فرنسا.. مبابي القائد و«لا تغيير جذري» في عهد الديوك
الساعة 12 هتبقى 11 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة
تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. إحراق مستشفى ميس الجبل وقصف المنصوري والقنطرة
نيويورك تسجل أعلى مستوى للاعتداءات الخطيرة منذ 5 سنوات.. تطورات أمنية لافتة
وكالة الطاقة الذرية: مسيرة تصيب برج تبريد في محطة كورسك النووية الروسية
النقل: المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو تضم 17 محطة بطول 19 كم
وزارة النقل تكشف عن آلية تمويل مشروعات القطاع وطرق سداد القروض
شقيق الأميرة ديانا يكشف كواليس جنازتها.. خلاف مع تشارلز ورد نادر من قصر باكنجهام
«عاوزة أتجوز».. فتاة بورسعيدية تكسر قيود المجتمع وتعلن رغبتها في الزواج عبر فيسبوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قشرة الشعر ليست دائمًا بسبب قلة النظافة.. أسباب ظهورها وطرق التخلص منها

هل قشرة الشعر دليل على قلة النظافة
هل قشرة الشعر دليل على قلة النظافة
آية التيجي

يعاني كثير من الأشخاص من ظهور قشور بيضاء على فروة الرأس، خاصة مع ارتداء الملابس الداكنة، وغالبًا ما يُعتقد أن السبب هو قشرة الشعر أو عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، إلا أن هذا الاعتقاد ليس صحيحًا دائمًا.

هل قشرة الشعر دليل على قلة النظافة؟

وأوضح الدكتور راج أرورا، طبيب عام، أن تقشر فروة الرأس قد ينتج عن أسباب متعددة، منها قشرة الشعر، أو جفاف فروة الرأس، أو تراكم منتجات العناية بالشعر، مشيرًا إلى أن التعامل مع المشكلة بطريقة غير مناسبة قد يؤدي إلى زيادة تهيج فروة الرأس، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكد الدكتور راج أرورا أن قشرة الشعر لا ترتبط بقلة النظافة الشخصية، موضحًا أن أحد أبرز العوامل المرتبطة بها هو نوع من الخمائر يُعرف باسم Malassezia، وهي كائنات طبيعية تعيش على فروة رأس معظم الأشخاص دون أن تسبب مشكلة.

ولكن لدى بعض الأشخاص، قد تتفاعل البشرة معها بصورة أقوى، ما يؤدي إلى تسارع دورة تجدد خلايا الجلد، فتتجمع الخلايا وتتساقط على هيئة قشور واضحة بدلًا من أن تتخلص منها فروة الرأس بصورة تدريجية وغير ملحوظة.

هل قشرة الشعر دليل على قلة النظافة

لماذا تزداد قشرة الشعر مع فروة الرأس الدهنية؟

تميل فروة الرأس الدهنية إلى زيادة مشكلة القشرة، لأن خميرة Malassezia تستفيد من الزيوت التي تنتجها فروة الرأس.

ومع زيادة الدهون، يمكن أن يزداد نشاط الخميرة، ما يؤدي إلى ظهور القشور بصورة أكبر، وفي الحالات الأكثر شدة قد تظهر حالة تُعرف طبيًا باسم التهاب الجلد الدهني.

وفي هذه الحالة، ترتبط الدهون بالقشور وتجعلها أكبر حجمًا وذات لون يميل إلى الأصفر، بينما يؤدي الالتهاب الموجود أسفلها إلى احمرار فروة الرأس.

هل قشرة الشعر دليل على قلة النظافة

التوتر والتغيرات الهرمونية من أسباب زيادة القشرة

يمكن أن يؤدي التوتر والإجهاد إلى تفاقم قشرة الشعر، ويرجح الطبيب أن ذلك يرتبط بتأثير الضغط النفسي على استجابة الجهاز المناعي وحاجز الجلد، ما يجعل فروة الرأس أكثر حساسية.

كما تلعب التغيرات الهرمونية دورًا في بعض الحالات، خاصة خلال فترة البلوغ عندما يزداد إنتاج الدهون، وكذلك أثناء الحمل وفترة ما حول انقطاع الطمث وانقطاع الطمث.

وقد يؤدي الطقس البارد أيضًا إلى زيادة جفاف فروة الرأس، خاصة مع انخفاض الرطوبة واستخدام التدفئة داخل المنازل.

وأشار الطبيب إلى أن بعض الحالات العصبية، مثل مرض باركنسون، ترتبط أيضًا بزيادة احتمالية الإصابة بقشرة الشعر.

هل قشرة الشعر دليل على قلة النظافة

جفاف فروة الرأس يختلف عن القشرة

من المهم التفرقة بين جفاف فروة الرأس وقشرة الشعر، إذ يحدث الجفاف عندما تفتقر البشرة إلى الترطيب الكافي.

وعادةً ما تكون القشور الناتجة عن جفاف فروة الرأس أصغر حجمًا وأكثر دقة وجفافًا مقارنة بالقشرة التقليدية، كما قد يشعر الشخص بشد أو جفاف في فروة الرأس، خاصة بعد غسل الشعر.

وقدم الطبيب قاعدة عملية يمكن أن تساعد في التمييز بين الحالتين؛ فإذا أصبحت فروة الرأس مشدودة وجافة ومثيرة للحكة بعد غسل الشعر مباشرة تقريبًا، فقد يكون الجفاف هو السبب الأكثر احتمالًا.

أما إذا كانت فروة الرأس تبدو طبيعية بعد الغسل، ثم تبدأ الحكة في الزيادة بعد يومين تقريبًا، فقد تكون قشرة الشعر أكثر احتمالًا.

ومع ذلك، يمكن أن يعاني الشخص من جفاف فروة الرأس وقشرة الشعر في الوقت نفسه.

هل قشرة الشعر دليل على قلة النظافة

تراكم منتجات الشعر قد يشبه القشرة

لا تقتصر أسباب القشور على القشرة أو الجفاف، إذ يمكن أن يؤدي تراكم منتجات الشعر إلى ظهور أعراض مشابهة.

ومن بين المنتجات التي قد تتراكم على فروة الرأس:

  • الشامبو الجاف.
  • مثبتات الشعر.
  • كريمات التصفيف.
  • الزيوت.
  • منتجات الترطيب التي تُترك على الشعر.

ويعمل الشامبو الجاف، على سبيل المثال، من خلال استخدام مساحيق تعتمد على النشا أو الكحول لامتصاص الدهون الزائدة من جذور الشعر، لكن تراكم هذه المنتجات قد يحبس خلايا الجلد الميتة ويسبب تهيج فروة الرأس.

وقد تتجمع خلايا الجلد الميتة مع بقايا المنتجات، ثم تتساقط عند تمشيط الشعر أو حك فروة الرأس، لتبدو وكأنها قشرة.

هل قشرة الشعر دليل على قلة النظافة

الإفراط في غسل الشعر قد يزيد المشكلة

حذر الدكتور راج أرورا من أن الإفراط في غسل الشعر قد يؤدي أيضًا إلى تهيج فروة الرأس، خاصة عند استخدام أنواع قاسية من الشامبو أو الماء شديد السخونة.

وأوضح أن عدد مرات غسل الشعر المناسب يختلف حسب نوع الشعر وفروة الرأس، لكن بعض الأشخاص يحاولون التخلص من القشور من خلال غسل الشعر بشكل متكرر، بينما تكون المشكلة في الأساس مرتبطة بجفاف فروة الرأس.

وفي حالة الاشتباه في جفاف فروة الرأس، يمكن تجربة غسل الشعر يومًا بعد يوم باستخدام شامبو لطيف وخالٍ من العطور، ومراقبة ما إذا كانت الأعراض تتحسن.

هل قشرة الشعر دليل على قلة النظافة

كيف يمكن علاج قشرة الشعر في المنزل؟

أوضح الطبيب أن معظم حالات تقشر فروة الرأس يمكن التعامل معها في المنزل، لكن العلاج يعتمد على السبب.

وفي حالة قشرة الشعر يمكن البحث عن أنواع شامبو مضادة للفطريات تحتوي على مواد فعالة، مثل: كيتوكونازول، سيلينيوم سلفايد.

وتساعد هذه المواد على تقليل كمية خميرة Malassezia الموجودة على فروة الرأس، وقد يؤدي استخدامها بانتظام لعدة أسابيع إلى تحسن ملحوظ.

في حالة جفاف فروة الرأس

يفضل التركيز على:

ـ استخدام شامبو لطيف وخالٍ من العطور.

ـ تجنب الماء شديد السخونة.

ـ تقليل المنتجات التي قد تسبب جفافًا أو تهيجًا لفروة الرأس.

ـ تجنب حك فروة الرأس.

هل قشرة الشعر دليل على قلة النظافة

لماذا يجب تجنب حك فروة الرأس؟

قد يكون من الصعب مقاومة الرغبة في حك فروة الرأس عند الشعور بالحكة، لكن الحك المتكرر قد يؤدي إلى تلف الجلد وزيادة الالتهاب، كما يمكن أن يزيد خطر الإصابة بعدوى نتيجة حدوث خدوش أو جروح في الجلد.

هل قشرة الشعر دليل على قلة النظافة

متى تحتاج قشرة الشعر إلى زيارة الطبيب؟

رغم أن معظم حالات تقشر فروة الرأس بسيطة وقابلة للعلاج، ينصح بمراجعة الطبيب في بعض الحالات، خاصة إذا ظهرت أي من العلامات التالية:

ـ زيادة احمرار فروة الرأس.

ـ الشعور بألم أو تورم.

ـ خروج إفرازات من فروة الرأس.

ـ عدم تحسن الحالة بعد استخدام شامبو مضاد للقشرة أو مرطب لطيف لمدة نحو 4 أسابيع.

ـ ظهور قشور أو لويحات سميكة فضية اللون تمتد إلى ما بعد خط الشعر.

ـ استمرار تقشر فروة الرأس بالتزامن مع تساقط ملحوظ للشعر.

وقد تكون بعض هذه الأعراض مرتبطة بحالات أخرى، مثل الصدفية أو الإكزيما أو بعض أنواع العدوى الفطرية، والتي قد تحتاج إلى علاج مختلف.

هل قشرة الشعر دليل على قلة النظافة

هل تسبب قشرة الشعر تساقط الشعر؟

أوضح الطبيب أن قشرة الشعر نفسها لا تؤدي عادةً إلى تساقط الشعر الدائم، لكن الالتهاب المستمر في فروة الرأس، إذا لم تتم السيطرة عليه، قد يسبب تهيج بصيلات الشعر ويؤثر في دورة نمو الشعر الطبيعية.

لذلك، فإن استمرار التقشر المصحوب بتساقط واضح للشعر يستدعي تقييم السبب لدى الطبيب.

قشرة الشعر أسباب قشرة الشعر علاج قشرة الشعر جفاف فروة الرأس أسباب جفاف فروة الرأس حكة فروة الرأس تقشر فروة الرأس التهاب الجلد الدهني قشرة الشعر الدهني تساقط الشعر شامبو ضد القشرة العناية بالشعر نظافة الشعر أسباب حكة الرأس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

الذهب

1100 جنيه.. ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

عداد الكهرباء

فاتورتك 30 جنيه بس؟.. مفاجأة بشأن مصير عداد الكهرباء

طائرة يوروفايتر

إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الاجتماع مع البترول

ترشيحاتنا

فيديو متداول

سائق توكتوك يعتدي على مسن برفقة أسرته.. حاول كسرها ووقف فوق العربية

فيديو متداول

كاميرات المنزل تكشف واقعة صادمة.. اتهام مدرسة بالاعتداء على طفل من ذوي الهمم

هيئة الأرصاد الجوية

الأرصاد: طقس حار رطب غدا على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 32

بالصور

شاهد | هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

قشرة الشعر ليست دائمًا بسبب قلة النظافة.. أسباب ظهورها وطرق التخلص منها

هل قشرة الشعر دليل على قلة النظافة
هل قشرة الشعر دليل على قلة النظافة
هل قشرة الشعر دليل على قلة النظافة

طريقة عمل فخدة مندي في الفرن.. من غير دفن

طريقة عمل فخدة المندي في الفرن
طريقة عمل فخدة المندي في الفرن
طريقة عمل فخدة المندي في الفرن

ما الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟.. دكتور تغذية يكشف: الفرق في البروتين والأوميجا 3

من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟
من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟
من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد