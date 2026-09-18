رئيس وزراء اسكتلندا السابق: حكومات غربية متواطئة مع إسرائيل.. وأدلة كثيرة على ارتكاب إبادة جماعية في غزة

قال حمزة يوسف، رئيس وزراء اسكتلندا السابق، إن الدول الغربية الداعمة لإسرائيل تملك قدرة أكبر على ممارسة ضغوط رادعة عليها، مشيراً إلى أن الدول العربية باتت في موقع المتضرر من الحرب، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها وأبنائها، بينما يمتلك الغرب، وفي مقدمته الولايات المتحدة، أدوات تأثير واسعة على إسرائيل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد عاشور على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية استمرار دعم إسرائيل، من خلال توفير الأسلحة ومليارات الدولارات، إلى جانب الدعم الدبلوماسي وفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً أن هناك حكومات غربية متواطئة مع إسرائيل.

وأكد رئيس وزراء اسكتلندا السابق أن المسؤولية لا تقع على حكومة واحدة، موضحاً أن دولاً عربية تمتلك احتياطات نفطية ضخمة وثروات هائلة، وأن هذه الإمكانات يمكن أن تشكل أدوات ضغط إذا جرى توظيفها بصورة أكثر فاعلية، خصوصاً مع استمرار الحرب في غزة وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا، بينهم نساء وأطفال.

وأشار حمزة يوسف إلى وجود أدلة وصفها بالواسعة على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، لافتاً إلى أن جهات ومؤسسات حقوقية وشخصيات إسرائيلية ودولية تحدثت عن توصيف ما يجري بأنه إبادة جماعية، كما أشار إلى مواقف لمنظمات حقوقية دولية وخبراء في القانون والحروب دعمت هذا الطرح.

وأوضح أن تصنيف الأفعال الإسرائيلية في غزة قانونياً باعتبارها إبادة جماعية يتطلب تحركاً رسمياً من الجهات المختصة، مشدداً على أن استمرار الحرب يفرض مسؤولية على الحكومات حول العالم لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لوقف ما وصفه بالإبادة الجماعية وحماية المدنيين.