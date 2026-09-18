نيويورك تسجل أعلى مستوى للاعتداءات الخطيرة منذ 5 سنوات.. تطورات أمنية لافتة

أظهر تقرير جديد صادر عن مجلس مدينة نيويورك، في أول تقرير خلال ولاية العمدة زهران مامداني، تراجعًا عامًا في معدلات الجرائم الخطيرة بالمدينة، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في حالات الاعتداءات الخطيرة، التي سجلت أعلى مستوى لها خلال 5 سنوات.

وبحسب التقرير، بلغ عدد حالات الاعتداءات الخطيرة 29 ألفًا و996 حالة، في حين جاء الانخفاض الإجمالي في مؤشر الجريمة مدفوعًا بصورة أساسية بتراجع جرائم الممتلكات، ولا سيما السرقة والسطو.

وأشار التقرير في الوقت نفسه إلى ارتفاع حاد في جرائم العنف الجسدي الخطير، ما يعكس تفاوتًا بين الاتجاه العام لمعدلات الجريمة وبين بعض مؤشرات الجرائم العنيفة.

كما سجل متوسط زمن وصول سيارات الإسعاف إلى الحالات الطارئة التي تهدد الحياة تحسنًا بنسبة 20%، ليصل إلى 10 دقائق و32 ثانية.

وفي سياق متصل، أظهر التقرير ارتفاعًا بنسبة 12% في إصدار تقارير مخالفات جودة الحياة، وذلك رغم تعهدات مامداني خلال حملته الانتخابية بالحد من تطبيق القانون على المخالفات البسيطة.

ويقدم التقرير صورة متباينة عن الوضع الأمني في نيويورك، إذ تتراجع بعض مؤشرات الجريمة، خصوصًا جرائم الممتلكات، بينما تشهد الاعتداءات الخطيرة ارتفاعًا ملحوظًا.