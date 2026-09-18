شاهد | هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة صيفية أنيقة، أثناء تواجدها وسط أجواء طبيعية خلابة، لتلفت الأنظار بتنسيق يجمع بين البساطة والأناقة والطابع العصري.

تفاصيل إطلالة هيدي كرم

وظهرت هيدي كرم في الصور بإطلالة شبابية لافتة، اعتمدت خلالها على درجات الألوان الفاتحة، مع تنسيق قطع ملابس عصرية وإكسسوارات بسيطة أضافت لمسة مميزة إلى اللوك.

اعتمدت هيدي كرم على قطعة علوية باللون الرمادي الفاتح، جاءت بتصميم مكشوف الأكتاف مع حواف مكشكشة باللون الأبيض والأزرق الفاتح، بينما تميز التصميم بقصة محددة للجسم وأزرار أمامية منحت الإطلالة طابعًا أنثويًا وعصريًا.

ونسقت الفنانة الإطلالة مع تنورة قصيرة باللون الأزرق الفاتح، جاءت بتصميم كسرات أو ثنيات متتالية، ما أضفى على اللوك طابعًا صيفيًا وحيويًا.

كما استعانت هيدي كرم بـجاكيت جينز أزرق وضعته على كتفيها في إحدى الصور، ليمنح الإطلالة لمسة كاجوال تتناسب مع أجواء الرحلة والإطلالة الصيفية.

هيدي كرم

حقيبة بيضاء تكمل إطلالة هيدي كرم

واختارت هيدي كرم حقيبة صغيرة باللون الأبيض، جاءت بتصميم أنيق مع سلسلة معدنية طويلة، وحملت شعارًا ذهبيًا في مقدمتها، لتتناسب مع ألوان ملابسها وتضيف لمسة راقية إلى الإطلالة.

أما الحذاء، فاختارت تصميمًا باللون الأبيض، مزودًا بفتحات زخرفية، وهو ما ساعد على الحفاظ على الطابع الصيفي المريح للوك.

إكسسوارات بسيطة في إطلالة هيدي كرم

لم تعتمد الفنانة على عدد كبير من الإكسسوارات، واكتفت بقطع بسيطة، من بينها سلسلة حول الرقبة وخواتم في اليد، إلى جانب ساعة ذكية، لتكمل اللوك بشكل عصري دون مبالغة.

كما ظهرت بتسريحة شعر منسدلة بتصفيف ناعم، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها وحافظ على الطابع الطبيعي للإطلالة.

هيدي كرم بإطلالة تجمع بين الأناقة والكاجوال

وجاء تنسيق هيدي كرم ليجمع بين أكثر من أسلوب في إطلالة واحدة؛ فالتصميم الأنثوي للقطعة العلوية والتنورة ذات الكسرات منحاها طابعًا صيفيًا أنيقًا، بينما أضاف جاكيت الجينز والحذاء المريح لمسة كاجوال مناسبة للأجواء الخارجية.

وتُعد الإطلالات الصيفية التي تعتمد على الألوان الفاتحة والتصميمات العملية من الخيارات المناسبة للرحلات والتنزه، خاصة عند تنسيقها مع حقيبة صغيرة وإكسسوارات بسيطة.