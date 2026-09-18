ضبط 6 أطنان دواجن عليها علامات فساد داخل ثلاجة غير مرخصة بالقليوبية

ضبطت فرق مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية نحو 6 أطنان من الدواجن التي ظهرت عليها علامات تشير إلى فسادها، وذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة على المنشآت الغذائية بمدينة العبور.

سحب عينات عشوائية

وجرى التحفظ على المضبوطات وسحب عينات عشوائية منها، وإرسالها إلى المعامل المركزية ببنها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وكشفت الحملة عن إدارة المنشأة دون ترخيص وعدم استيفائها للاشتراطات الصحية، إلى جانب تحرير محاضر للعاملين في تداول الأغذية لعدم حملهم الشهادات الصحية اللازمة.

كما أوصت اللجنة المختصة بغلق المنشأة، لحين استيفاء الاشتراطات القانونية والصحية المقررة.

وتأتي الحملة في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت والأسواق الغذائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع استمرار الحملات المفاجئة لضبط أي مخالفات تمس سلامة الغذاء.