محافظ القليوبية وقيادات حزب مستقبل وطن يتفقدون تطوير ورفع كفاءة إحدى المدارس بالخانكة

تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، يرافقه النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمدرسة المنايل الابتدائية المشتركة بمدينة الخانكة، والتي تم تطويرها وتجهيزها من جانب أمانة الحزب بمحافظة القليوبية.



جاء ذلك بحضور عدد من نواب رئيس الحزب والأمناء المساعدين والأمناء المركزيين، وقيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهدت المدرسة أعمال تطوير ورفع كفاءة شاملة، تضمنت رفع كفاءة المبنى بالكامل، وتجهيز الفصول بالمقاعد والديسكات والمكاتب اللازمة للطلاب، ودهان المدرسة بالكامل من الداخل والخارج، ودهان الأسوار، إلى جانب تطوير وتجديد دورات المياه.

كما شملت أعمال التجهيز توفير أجهزة كمبيوتر لمعمل الحاسب الآلي وتجهيز المعامل باحتياجاتها، بما يساهم في استكمال عناصر التطوير ورفع كفاءة البيئة المدرسية.

وخلال الجولة، تفقد محافظ القليوبية وقيادات الحزب عددًا من الفصول والمعامل ومرافق المدرسة، واطلعوا على ما تم تنفيذه من أعمال، في إطار متابعة نتائج المبادرات على أرض الواقع والتأكد من وصول أعمال التطوير إلى مستحقيها وتحقيق أهدافها.

وخلال الجولة، وجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعم جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على الارتقاء بالمنشآت التعليمية والخدمية.

كما وجّه المحافظ الشكر للنائب أحمد عبد الجواد وقيادات حزب مستقبل وطن على الجهود المبذولة في تطوير مدرسة المنايل، مشيدًا بما تم تنفيذه من أعمال رفع كفاءة وتجهيز.

وأكد المحافظ ترحيبه بالمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والأحزاب ومؤسسات المجتمع يمثل أحد روافد دعم جهود التطوير، خاصة عندما يتم توجيه المشاركة إلى الاحتياجات الفعلية للمنشآت والمواطنين.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن جولات الأمانة المركزية للحزب بالمحافظات تأتي في إطار متابعة تنفيذ حزمة من المبادرات التي أعلن الحزب تبنيها خلال الفترة المقبلة، والتعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، بما يساعد على توجيه المبادرات وفقًا للأولويات التي يتم رصدها على أرض الواقع.

وأوضح أن حزمة المبادرات تشمل تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية كاملة لغير القادرين بمراحل التعليم المختلفة، وتنظيم قوافل طبية كبرى تضم مختلف التخصصات، وتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية، إلى جانب تجهيز سيارات طبية وتوسيع نطاق مبادرات تجهيز العرائس.

وأشار إلى أن الحزب يستهدف من خلال هذه الجولات متابعة تنفيذ المبادرات ميدانيًا والتنسيق مع قيادات المحافظات والأجهزة التنفيذية، بما يضمن توجيه الجهود إلى المجالات ذات الأولوية والاحتياجات التي يتم حصرها فعليًا.

وتأتي جولة محافظة القليوبية ضمن برنامج جولات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ المبادرات الخدمية والمجتمعية، وتعزيز التواصل والتنسيق بين قيادات الحزب بالمركز والمحافظات.