قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مساعد مدير الأكاديمية العسكرية: نسبة نجاح خريجي الدورة 6 المرشحين للعمل بالجهات القضائية 98%
وزير الداخلية يقرر اعتبار وفاة اللواء محمد الشربيني ضمن حالات الاستشهاد
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان “البداية” في حفل تخرج الدورة 6 للجهات القضائية
بسبب تهديد المسيرات الروسية.. بولندا تغلق مطاراتها وتستدعي طائراتها المقاتلة
وزير الداخلية اليمني: رفع الجاهزية الأمنية في عدن ولحج والمناطق خلف خطوط المواجهة
تعليم بورسعيد يجتمع بمديري مدارس المرحلة الثانوية لمتابعة الانضباط وانتظام الدراسة
محافظ القاهرة يحسم الجدل: لن يتم إصدار أي تراخيص جديدة لإقامة أكشاك
موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب في بطولة أمم أفريقيا للطائرة
الرئيس السيسي يشهد تخرج 1350 من الجهات والهيئات القضائية
بآيات من الذكر الحكيم.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية
الرئيس السيسي لخريجي الهيئات القضائية: حافظوا على الدولة واحترموا معايير الاختيار
الرئيس السيسي: يتعين على الجميع التنبه إلى أن ما حدث في الفترة من 2011 - 2013 لم ينته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية وقيادات حزب مستقبل وطن يتفقدون تطوير ورفع كفاءة إحدى المدارس بالخانكة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، يرافقه النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمدرسة المنايل الابتدائية المشتركة بمدينة الخانكة، والتي تم تطويرها وتجهيزها من جانب أمانة الحزب بمحافظة القليوبية.


جاء ذلك بحضور عدد من نواب رئيس الحزب والأمناء المساعدين والأمناء المركزيين، وقيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وشهدت المدرسة أعمال تطوير ورفع كفاءة شاملة، تضمنت رفع كفاءة المبنى بالكامل، وتجهيز الفصول بالمقاعد والديسكات والمكاتب اللازمة للطلاب، ودهان المدرسة بالكامل من الداخل والخارج، ودهان الأسوار، إلى جانب تطوير وتجديد دورات المياه.
كما شملت أعمال التجهيز توفير أجهزة كمبيوتر لمعمل الحاسب الآلي وتجهيز المعامل باحتياجاتها، بما يساهم في استكمال عناصر التطوير ورفع كفاءة البيئة المدرسية.
وخلال الجولة، تفقد محافظ القليوبية وقيادات الحزب عددًا من الفصول والمعامل ومرافق المدرسة، واطلعوا على ما تم تنفيذه من أعمال، في إطار متابعة نتائج المبادرات على أرض الواقع والتأكد من وصول أعمال التطوير إلى مستحقيها وتحقيق أهدافها.
وخلال الجولة، وجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعم جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على الارتقاء بالمنشآت التعليمية والخدمية.
كما وجّه المحافظ الشكر للنائب أحمد عبد الجواد وقيادات حزب مستقبل وطن على الجهود المبذولة في تطوير مدرسة المنايل، مشيدًا بما تم تنفيذه من أعمال رفع كفاءة وتجهيز.
وأكد المحافظ ترحيبه بالمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والأحزاب ومؤسسات المجتمع يمثل أحد روافد دعم جهود التطوير، خاصة عندما يتم توجيه المشاركة إلى الاحتياجات الفعلية للمنشآت والمواطنين.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن جولات الأمانة المركزية للحزب بالمحافظات تأتي في إطار متابعة تنفيذ حزمة من المبادرات التي أعلن الحزب تبنيها خلال الفترة المقبلة، والتعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، بما يساعد على توجيه المبادرات وفقًا للأولويات التي يتم رصدها على أرض الواقع.
وأوضح أن حزمة المبادرات تشمل تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية كاملة لغير القادرين بمراحل التعليم المختلفة، وتنظيم قوافل طبية كبرى تضم مختلف التخصصات، وتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية، إلى جانب تجهيز سيارات طبية وتوسيع نطاق مبادرات تجهيز العرائس.
وأشار إلى أن الحزب يستهدف من خلال هذه الجولات متابعة تنفيذ المبادرات ميدانيًا والتنسيق مع قيادات المحافظات والأجهزة التنفيذية، بما يضمن توجيه الجهود إلى المجالات ذات الأولوية والاحتياجات التي يتم حصرها فعليًا.
وتأتي جولة محافظة القليوبية ضمن برنامج جولات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ المبادرات الخدمية والمجتمعية، وتعزيز التواصل والتنسيق بين قيادات الحزب بالمركز والمحافظات.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية الهيئة البرلمانية جولة تفقدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

خوان بيزيرا

3 ملايين دولار كاش.. الغندور يكشف الكواليس الأخيرة في صفقة بيزيرا

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

بالصور

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

الجبنة الشيدر أم القريش.. أيهما أفضل لـ سندويتشات المدرسة؟

أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة

بفستان من الدنيم.. هايدي كرم تتألق بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد