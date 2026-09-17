الأوقاف تفتح باب التقديم لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة لعام 2026.. تعرف على الشروط

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم لمسابقة الإيفاد الدائم لعام 2026 بين أئمة الوزارة، وذلك في إطار جهودها لنشر صحيح الإسلام ومفاهيمه الوسطية المستنيرة في مختلف دول العالم.

وحددت الوزارة مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين للمسابقة، حيث يشترط أن يكون المتقدم مسكنًا على درجة مالية بموازنة وزارة الأوقاف.

كما يجب أن يكون المتقدم قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن 6 أعوام، وذلك اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان.

واشترطت الوزارة كذلك أن يكون المتقدم حاصلًا في تقارير الكفاية على مرتبة «ممتاز» خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وأكدت ضرورة ألا يكون المتقدم قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة وتمت مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين الأخيرين.

ومن بين شروط التقدم للمسابقة ألا يزيد سن المتقدم على 55 عامًا في تاريخ فتح باب التقديم.

كما يتعين على المتقدم اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في عدد من المواد، وتشمل القرآن الكريم كاملًا، والعقيدة، والتفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، بالإضافة إلى المعلومات العامة والسمات الشخصية.

وتتضمن ضوابط المسابقة أيضًا ضرورة اجتياز المتقدم للمقابلة النهائية المقررة، إلى جانب توافر شرط حسن السير والسلوك.

شروط التقديم في المسابقة

واشترطت الوزارة ألا يكون المتقدم قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية.

كما يجب ألا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة، مثل السفارة المعنية أو الشئون القانونية أو غيرها، بحرمانه من الإيفاد إلى الخارج، ما لم يكن القرار قد أُلغي أو جرى سحب التوصية.

ومن الشروط المحددة أيضًا ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا كان قد رُدَّ إليه اعتباره.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن باب التقديم للمسابقة يبدأ اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان، ويستمر لمدة أسبوعين، مع ضرورة أن يكون المتقدم مستوفيًا جميع الشروط والضوابط المقررة.

وشددت الوزارة على أن المتقدم يتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة ضمن بيانات التقديم للمسابقة.

وأتاحت وزارة الأوقاف للراغبين في التقدم لمسابقة الإيفاد الدائم لعام 2026 إمكانية التسجيل من خلال الرابط المخصص للتقديم، والموجود في أول تعليق.