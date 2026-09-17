بسبب مسيرة.. الاحتلال يطلق صفارات الإنذار بالجليل الأعلى

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في المنارة ومرغليوت بالجليل الأعلى خشية تسلل مسيرة.

وفي سياق أخر ، توغل جيش الإحتلال الإسرائيلي عند أطراف بلدة حلتا، بالتزامن مع تمشيط مكثف باتجاه المنطقة وتنفيذ أعمال جرف عند أطراف البلدة.

كما دخلت قوة إسرائيلية إلى أحد أحياء حلتا، حيث أغلقت الحي وأخضعت عددًا من الأهالي، من النساء والرجال، للاستجواب والتحقيق، بالتزامن مع تجريف أشجار زيتون في البلدة.

وبحسب المعلومات الميدانية، عملت القوة الإسرائيلية على تفكيك تجهيزات الطاقة الشمسية والإنترنت عن أسطح عدد من المنازل.

وشملت المنازل التي فُككت عنها تجهيزات الطاقة الشمسية، حتى الآن، منازل علي محمد عبد العال، وقاسم محمد عبد العال، ومنزل الشهيد عامر حاتم عبد العال، وعلي خالد عبد العال.



وفي المنصوري، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجرًا تفجـيرات متتالية استهدفت المنازل والأودية في البلدة.