بنك إنجلترا يبقى أسعار الفائدة عند مستوى 3.75 في المائة اليوم

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند مستوى 3.75 في المائة اليوم، لكنه حذر من أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة قد يدفعه إلى رفع سعر الفائدة القياسي في الأشهر المقبلة.

ووفق وسائل إعلام بريطانية ، فقد صوتت لجنة السياسة النقدية لصالح إبقاء سعر الفائدة عند مستواه الحالي للمرة السادسة على التوالي.

وصوت ستة من أعضاء اللجنة المعنيين بالإبقاء علي أسعار الفائدة عند 3.75 في المائة، بينما صوت ثلاثة آخرون لصالح رفعه.

ومن جانبه ، حذر المحافظ أندرو بيلي من أن البنك قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إذا ظلت تكاليف الطاقة مرتفعة.

وقال بيلي: "لقد أبقينا اليوم على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة. وحتى الآن، كان لارتفاع تكاليف الطاقة العالمية تأثير محدود على تحديد الأسعار والأجور في المملكة المتحدة. ولكن كلما طال أمد هذا التقلب، زاد تأثيره على التضخم، وزاد احتمال اضطرارنا لرفع سعر الفائدة لضمان عودة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2 في المائة".

وأدت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى دفع أسعار النفط لتسجل أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر، حيث تجاوز سعر خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل.

