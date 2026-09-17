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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بتكلفة 13 مليار جنيه.. وزير الصحة: الدولة تتحمل علاج 80 ألف مريض أورام سنويا

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تسعى ولديها اهتمام كبير بملف توطين صناعة الدواء لا سيما أدوية الأورام والأمراض المزمنة. 

وأضاف عبدالغفار، أن هناك توجيهات  رئاسية بالاهتمام بصناعة الدواء وهناك دعم كبير  من القيادة السياسية في هذا الملف، موضحا أن هيئة الدواء المصرية نجحت خلال الفترة الأخيرة في الحصول علي النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية بما يعزز الثقة والتأكيد علي مأمونية وفاعلية الدواء المصري. 

وأوضح وزير الصحة أن السوق المصري واعد حيث يتم تداول ما يقرب من 4 مليارات عبوة سنويا بإجمالي تكلفة 422  مليار جنيه. ومن هنا جاء تفكير الدولة في توطين صناعة الدواء لاسيما الأدوية ذات الفاتورة الاسترادية العالية وعلى رأسها أدوية الأورام التي تعد ذات الاحتياج الشديد. 

تدشين 6 أدوية أورام جديدة 

وأشار عبدالغفار إلى انه بالتعاون مع شركة إيفا  تم تدشين 6 أدوية أورام جديدة تخضم أورام الثدي والبروستاتا والقولون وأمراض الدم، موضحا أن  الدولة تتحمل علاج  80 الف مريض سنويا بتكلفة تقدر  بـ 13 مليار جنيه سنويا.

وزير الصحة الأورام علاج الأورام إيفا فارما الصحة

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