العاهل الأردني: توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا ونتطلع لتعزيز استقرار لبنان والمنطقة

أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الخميس، توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين الأردن وفرنسا ، وذلك خلال مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، في إطار زيارة الملك إلى فرنسا لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين.

وقال الملك عبدالله الثاني، في منشور عبر منصة «إكس»، إنه بحث مع الرئيس ماكرون سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية الراسخة وتعزيز التنسيق المستمر بين البلدين، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي.

وأضاف العاهل الأردني أنه عقد لقاءً مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، بحضور الرئيس الفرنسي، جرى خلاله التأكيد على أهمية استضافة باريس لاجتماعات «العقبة» لدعم الجيش اللبناني، مؤكدًا: «نتطلع إلى مواصلة العمل لتحقيق استقرار لبنان والمنطقة».

وتأتي المباحثات في إطار جولة جديدة من مبادرة «اجتماعات العقبة» التي تستضيفها باريس، والتي تركز على دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، فيما أكدت فرنسا والأردن أهمية مواصلة التعاون الدفاعي والأمني ودعم جهود خفض التصعيد والاستقرار الإقليمي.