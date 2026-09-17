الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تعتبر معبرًا لتولي الوظائف في الدولة المصرية

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، حفل تخرج الدورة رقم (٦) للجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل، من الأكاديمية العسكرية المصرية.

وأوضح الرئيس السيسي أن من المهم في هذه المناسبة، التي تشهد تخريج متدربين من الهيئات القضائية، التحدث عن الفكرة والهدف وراء تقديم الدورات في الأكاديمية، والمجهود الذي بُذل في هذا الصدد طوال الفترة الماضية.

وأضاف أن الأكاديمية تعتبر معبرًا لتولي الوظائف في الدولة المصرية، وأن هذا الأمر كان من الطبيعي في البداية أن يكون مستغربًا وغير واضح، وهو أمر طبيعي لأي فكرة جديدة، إلا أن التأثير المتوقع لهذه الفكرة سيظهر بعد سنوات