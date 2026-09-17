"الاستعلامات" تستعرض أبرز أنشطة الرئيس السيسي خلال أغسطس

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة السفير علاء يوسف، تقريرًا يستعرض أبرز أنشطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر أغسطس الماضي، والتي شملت لقاءاته مع رؤساء الدول والمسؤولين الأجانب الزائرين لمصر، واجتماعاته مع المسؤولين المصريين، إلى جانب اتصالاته الهاتفية مع عدد من قادة وزعماء دول العالم.

وأوضح التقرير أن إجمالي أنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أغسطس بلغ 25 نشاطًا، من أبرزها استقباله جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمدينة العلمين الجديدة، لبحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، إلى جانب استقباله جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، الذي نقل تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، حيث أشاد الرئيس السيسي بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تقدم ونمو، معربًا عن تطلعه لمواصلة تعزيز هذه العلاقات في مختلف القطاعات السياسية والتجارية والاستثمارية، بما في ذلك من خلال البناء على مخرجات اللجنة العليا المصرية – القطرية المشتركة من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، حيث أكد الرئيس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وليبيا، مشددًا على أهمية تعزيز الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.

واستقبل الرئيس السيسي، كذلك، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، حيث تناول اللقاء مستجدات وأعمال وأنشطة الشركة في مصر.

وشملت أنشطة الرئيس أيضًا اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير ميناء سفاجا الكبير وميناء دمياط وميناء الإسكندرية وميناء السخنة.

كما عقد الرئيس اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة وضع منظومة الأمن الغذائي، وإنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية، وتوافر مخزون آمن منها، إلى جانب استعراض منظومة الحماية الاجتماعية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الشهر، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي أقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أغسطس عددًا من الاتصالات الهاتفية والبرقيات مع رؤساء دول وملوك وأمراء ومسؤولين دوليين، تناولت العلاقات الثنائية وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إلى جانب تقديم التهاني والتعازي في مختلف المناسبات.

وتنوعت القضايا والملفات التي حظيت باهتمام الرئيس خلال الشهر، بين قضايا داخلية شملت الملفات الاقتصادية والمشروعات الكبرى والتعليم، وأخرى مرتبطة بعلاقات مصر الخارجية ودورها الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، وتداعيات الحرب الأمريكية على إيران، والعلاقات المصرية الأوروبية والمصرية الأمريكية، فضلًا عن تطورات الأوضاع في ليبيا.