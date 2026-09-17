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ماكرون في استقباله.. الرئيس اللبناني يصل قصر الإليزيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون في استقباله.. الرئيس اللبناني يصل قصر الإليزيه

الرئيس اللبناني جوزاف عون
الرئيس اللبناني جوزاف عون
محمود نوفل

أعلنت الرئاسة اللبنانية منذ قليل وصول الرئيس جوزاف عون إلى قصر الإليزيه، حيث كان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يتوجّه الرئيسان إلى اجتماع عمل.

وفي وقت لاحق ، باشر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته بعيد وصوله إلى العاصمة الفرنسية بعد ظهر امس الأربعاء ، حيث زار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين في مقر إقامته في الفندق.

وخلال اللقاء دان الرئيس عون الاعتداءات التي استهدفت الأردن مؤخراً، وشكره على الدعم الذي قدمه الأردن للجيش اللبناني ومساعيه لعقد المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي.

 كما أعرب عن شكره للجسر البري للمساعدات التي وفره الأردن للبنان بعد الاعتداءات الإسرائيلية. 


وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين بعد توقيع ٢١ اتفاقية ومذكرة تفاهم على اثر انعقاد اللجنة المشتركة العليا في كانون الثاني الماضي داعيا إلى العمل على تطبيق مضمونها.


من جهته، اكد العاهل الأردني على استمرار دعم لبنان وإدانته للاعتداءات الاسرائيلية على أراضيه وتأييده للمواقف اللبنانية الآيلة إلى تحقيق الامن والاستقرار في لبنان ولاسيما المفاوضات الجارية لإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل.


واتفق الرئيس عون والعاهل الأردني على استمرار التواصل لتنسيق المواقف بين البلدين.

لبنان الرئاسة اللبنانية الرئيس جوزاف عون قصر الإليزيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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