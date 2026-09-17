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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رضا عبد العال: رحيل بيزيرا عن الزمالك بأقل من 10 ملايين دولار لا قيمة له

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
عبدالله هشام

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على أزمة البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك واقترابه من الرحيل إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي خلال الأيام القليلة.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN:رحيل خوان ألفينا بيزيرا عن الزمالك بأقل من مبلغ 10 مليون دولار، لا قيمة له ويُعد بمثابة خسارة كبيرة للنادي.

وواصل : بيزيرا هو اللاعب الأبرز في صفوف الفريق، ولعب الدور الأبرز في تتويج الأبيض ببطولة الدوري، وكان يجب على مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، تحقيق أقصى استفادة مادية من وراء اللاعب ولابد من أن يتم سداد قيمة الصفقة "كاش".

تفاصيل صفقة رحيل بيزيرا

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، تفاصيل الاتفاق مع نادي شباب الأهلي دبي بشأن انتقال البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، موضحًا أبرز الشروط والبنود التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وجاءت تصريحات غريب خلال حديثه مع الإعلامي هاني حتحوت، الذي استفسر عن تفاصيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها، بالتزامن مع اقتراب اللاعب من الخضوع للكشف الطبي في دبي.

وأوضح ماهر غريب أن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 7 ملايين دولار، شاملة مليون دولار قيمة الحوافز «البونص»، والتي ترتبط بمشاركات اللاعب ومساهماته مع الفريق الإماراتي.

وأشار مدير إدارة الإعلام بالزمالك إلى وجود بند آخر ينص على حصول النادي الأبيض على 20% من عائد بيع اللاعب مستقبلًا، حال انتقاله من شباب الأهلي إلى نادٍ آخر.

وأكد غريب أن نسبة الـ20% لا تدخل ضمن قيمة الـ7 ملايين دولار، موضحًا: «الـ20% غير الـ7 مليون، محدش عارف اللاعب ممكن يتباع بعد كده بكام، حاجة في علم الغيب».

رضا عبد العال الزمالك نادي الزمالك بيزيرا شباب الأهلي دبي

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