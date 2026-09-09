لعبك بتاع ناس مبطلة والزمالك كتير عليك.. رضا عبدالعال يهاجم عبدالله السعيد

وجه رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، هجومًا شرسًا ضد عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك، بعد أدائه مع الأبيض خلال المباراتين الماضيتين، وأخرهم لقاء أبوقير للأسمدة بالدوري.

وقال رضا عبدالعال في فيديو بثه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «عبدالله السعيد كان جاي غضبان، وعايز يلعب أساسي، وبيزعق بين الشوطين الماتش اللي فات وبيقول حاجات».

وأضاف: «الكورة مش حكر على حد، وأنا مش هصدقك لإنك إنت اساسًا كنت غضبان، ومفروض إنك قدوة للناس، ولما إنت تغضب سيبت إية بقى لـ كيشو ومحمد السيد، واللعيبة الشباب اللي شايفنك حاجة كبيرة».

وأكمل: «إنت عملت زي ما بيزيرا عمل بالظبط، ولولا إن المفاوضات وقفت في الناحية التانية كان زمانك مشيت زيه بالظبط، بالأمانة إنت لعبك لعب ناس مبطلة».

واختتم رضا عبدالعال حديثه قائلًا: «كتير عليك إنك تلعب السنادي في نادي الزمالك، لا ليقاتك البدنية تسمح».

حقق الزمالك فوزًا ثمينًا بهدفين دون رد على أبوقير، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتصدر جدول ترتيب المسابقة مؤقتًا برصيد 10 نقاط.