صنع هدفين.. أرقام محمود بنتايج مع الزمالك ضد أبو قير للأسمدة في الدوري

ظهر المغربي محمود بنتايج، لاعب الزمالك، غاضبًا بشدة عقب نهاية مباراة أبو قير للأسمدة، في واقعة لفتت أنظار الحاضرين والكاميرات.

وحاول عبد الناصر محمد، مدير الكرة في نادي الزمالك، احتواء بنتايج وتهدئته، بعدما التقطت الكاميرات اللاعب وهو يقول: «عشان مش مصري يعني؟»، اعتراضًا على عدم اختياره رجلًا للمباراة، رغم صناعته هدفي الزمالك.

أرقام محمود بنتايج ضد أبو قير للأسمدة

صنع 3 فرص منها صناعة هدفي الزمالك ضد أبو قير ونفذ فرصة سانحة للتسجيل.

معدل التمريرات الحاسمة المتوقعة 0.12 تمريرة حاسمة متوقعة.

نفذ 20 تمريرة صحيحة وتمريرة طويلة صحيحة ومراوغة ناجحة.

قدم مساهمتين دفاعيتين، حيث قطع التمرير مرة واحدة وشتت الكرة مرة واحدة واستعاد الكرة مرة واحدة وفاز بـ4 مواجهات ثنائية بدقة 100%.



الزمالك راحة من التدريبات اليوم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، الأربعاء، بعد الفوز على أبو قير للأسمدة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غد، الخميس، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لخوض مباراة إيه إس بورت، بطل جيبوتي، في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وفاز فريق الزمالك على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأبيض إلى 10 نقاط يتصدر بها جدول ترتيب مسابقة الدوري.