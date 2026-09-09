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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة اليوم، الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026.

 

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5400 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6300 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7200 جنيه للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50400 جنيه.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

 

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.08 جنيه

سعر الشراء: 50.98 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.44 جنيه

سعر الشراء: 59.18 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.22 جنيه

سعر الشراء: 68.93 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.60 جنيه

سعر الشراء: 13.57 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.91 جنيه

سعر الشراء: 13.88 جنيه.

كما كشف الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، على القاهرة والمحافظات، موضحًا توقعات درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة وغدًا الخميس.

وقال عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات عبر القناة الأولى، إن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث تراوحت درجات الحرارة بين 36 و37 درجة، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة.

ولفت إلى أن البلاد تشهد اليوم استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن درجة الحرارة على القاهرة تسجل 36 درجة، بينما تصل في محافظات الصعيد إلى 42 درجة.

اعتبارًا من غدا الخميس



وأشار إلى أنه اعتبارًا من غدا الخميس ستشهد البلاد تغيرًا في مصادر الكتل الهوائية، حيث تتأثر بكتل هوائية قادمة من مناطق معتدلة، وهو ما يؤدي إلى تحسن نسبي في الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة.

وأوضح أن درجة الحرارة على القاهرة من المتوقع أن تنخفض إلى 34 درجة، مع استمرار ظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على أغلب محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

وناشد المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في فترات ظهور الشبورة المائية، والالتزام بالسرعات المنخفضة، حفاظًا على سلامتهم.

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