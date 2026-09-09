محافظ الوادي الجديد تبحث مقترح إنشاء مجتمع سكني بأرض البحوث بالخارجة

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، منطقة أرض البحوث بحي الأمل بمدينة الخارجة؛ لبحث إمكانية استغلال الموقع في إنشاء مجتمع عمراني سكني متميز، وذلك بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والمهندسة دعاء دويدار مدير عام التخطيط العمراني.

ووجّهت المحافظ بإعداد مقترح متكامل للتصميم والتخطيط العمراني للموقع، بما يحقق الاستغلال الأمثل للمساحة مع مراعاة تحقيق التوازن بين الكتلة السكنية والمسطحات الخضراء وتخصيص مساحات مناسبة للخدمات الأساسية والحدائق والمناطق الترفيهية و الرياضية المفتوحة. مشددةً على مراعاة تنوع الوحدات والمساحات بما يلبي احتياجات مختلف الفئات، ويوفر بيئة سكنية متكاملة.