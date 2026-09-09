قريباً على ساعة آبل.. تطبيق "الاستعداد" الجديد كلياً لتتبع اللياقة والتعافي البدني

أربعة تحسينات رئيسية متوقعة لساعتي آبل Apple Watch Series 12 و Ultra 4 بناءً على تسريبات البرمجيات الحالية

مستشعر بصري جديد

يُظهر نظام watchOS 27 إشارات إلى عائلة جديدة من أجهزة الاستشعار البصرية تُدعى Sunstone4p0، مما يُلمح إلى ترقية قوية ستشهدها ساعات Apple Watch القادمة في هذا المجال.

ساعتي آبل Apple Watch Series 12 و Ultra 4

ووفقًا للبيانات والمؤشرات الحالية، من المتوقع أن يمنح المستشعر الجديد الساعات ميزات متطورة تشمل:

تحسين جودة البيانات الملتقطة وتنقيتها بذكاء.

الملتقطة وتنقيتها بذكاء. تقليل التشويش الإلكتروني: خفض التداخلات البرمجية والكهربائية لضمان استقرار الأداء.

خفض التداخلات البرمجية والكهربائية لضمان استقرار الأداء. دقة استثنائية: تقديم قراءات صحيحة وموثوقة لمعدل ضربات القلب، حتى في حالات ضعف النبض أو حركة المستخدم.

مساحة تخزين إضافية

يُشير ملف تعريف التخزين المرتبط بالمعالج T8320والذي يُرجّح بقوة أن يكون المعالج المركزي لساعتي Series 12 وUltra 4 القادمتين إلى قفزة كبيرة في مواصفات الذاكرة؛ حيث رُصدت سعة تخزين تبلغ 1024 جيجابت (أي ما يعادل 128 جيجابايت)، ليتضاعف بذلك الحجم مقارنة بسعة 64 جيجابايت في الطرازات الحالية.

ساعتي آبل Apple Watch Series 12 و Ultra 4

تطبيق جديد

تستعد شركة آبل لإطلاق تطبيق مثبت مسبقًا على ساعتها الذكيةتحت اسم "الاستعداد" (Readiness). وكان من المتوقع الإعلان عن هذا التطبيق ضمن تحديث watchOS 11 في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC)، إلا أن ذلك لم يحدث.

ووفقًا لموقع 9to5Mac، يُرجح أن تكون آبل قد فضلت تأجيل بعض الميزات الكبرى للتحديث لتكشف عنها بالتزامن مع إطلاق ساعاتها الجديدة في سبتمبر.