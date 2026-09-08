تسريبات تكشف مواصفات هاتف POCO C95 Pro ببطارية 7500 مللي أمبير وشاشة 120 هرتز

كشفت تسريبات تقنية موسعة نشرتها منصات البيع والمتاجر الإلكترونية عن المواصفات الكاملة والتصميم الرسمي لهاتف "POCO C95 Pro 4G" المرتقب من شركة "بوكو" (POCO) التابعة لشاومي، والذي يستهدف الفئة الاقتصادية ببطارية قياسية وشاشة سريعة، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع GSMArena التقني المتخصص.

شاشة ضخمة بمقاس 6.9 بوصات

أوضح التقرير أن الهاتف الجديد يأتي مزوداً بشاشة IPS LCD عملاقة بقياس 6.9 بوصات بدقة HD+ (تصل إلى 720×1600 بكسل)، وتتميز بدعم معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز لأول مرة في هذه الفئة السعرية، مما يوفر تجربة تمرير واستخدام شديدة الانسيابية في تصفح التطبيقات والوسائط.

وتتبنى الشاشة تصميماً عصرياً يحتوي على ثقب مركزي صغير للكاميرا الأمامية، مع حواف جانبية متناسقة تناسب الاستخدام اليومي للألعاب والترفيه.

بطارية قياسية بسعة 7500 مللي أمبير

أشار المصدر إلى أن الميزة الأبرز في هاتف POCO C95 Pro تكمن في تزويده ببطارية ضخمة وغير مسبوقة تبلغ سعتها 7500 مللي أمبير في الساعة؛ وهي سعة استثنائية تكفي لتشغيل الهاتف لعدة أيام متواصلة من الاستخدام المكثف دون الحاجة للشحن.

ولدعم هذه السعة الكبيرة، أضافت الشركة تقنية الشحن السريع بقدرة 45 واط عبر منفذ Type-C، مما يقلص فترات الانتظار ويشكل ترقية جوهرية مقارنة بالأجيال السابقة من سلسلة هواتف C الاقتصادية.

معالج Helio G91 Ultra

واوضح تقرير موقع GSMArena أن الهاتف يعتمد على معالج "MediaTek Helio G91 Ultra" ثماني النواة، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 أو 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت قابلة للزيادة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقات microSD.

وتضم الواجهة الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بمستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

منظومة التشغيل

ذكر التقرير أن الهاتف سيعمل بواجهة تشغيل "HyperOS 3" المبنية على نظام أندرويد 16، ويحتفظ بمنفذ سماعات الأذن التقليدي 3.5 ملم ومستشعر بصمة مدمج في زر التشغيل الجانبي، مع دعمه لشبكات الجيل الرابع 4G وبلوتوث 5.3.

وأظهرت الصور المسربة توفر الهاتف بثلاثة خيارات لونية عصرية، مع توقعات بطرحه عالمياً في الأسواق خلال الأسابيع القليلة المقبلة بسعر اقتصادي منافس يقارب 200 إلى 250 دولاراً.