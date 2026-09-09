«التحالف الوطني»: نستهدف توسيع مظلة الخدمات للأسر الأكثر احتياجًا .. فيديو

أكدت السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن قافلة مبادرة إيد واحدة التي وصلت إلى قرية حجازة بمركز قوص بمحافظة قنا تأتي ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة، مشيرة إلى أنها المحطة السادسة بعد تنظيم فعاليات مماثلة في الفيوم وبني سويف وأسيوط وسوهاج والمنيا.

وأوضحت خلال حديثها بقناة "إكسترا نيوز"، أن القافلة تستهدف أكثر من 32 ألف مواطن عبر تقديم خدمات شاملة تشمل الكشف الطبي وصرف الأدوية، توزيع الكراتين الغذائية والملابس، توفير أدوات مدرسية، إضافة إلى تقديم كراسي متحركة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلى المستفيدين الحقيقيين وتوسيع نطاق الخدمات للأسر الأكثر احتياجاً وفق تكليفات القيادة السياسية.

وأضافت أن التحالف لا يقتصر على الدعم المباشر، بل يتبنى برامج التمكين الاقتصادي، حيث يتم رصد احتياجات المواطنين وخاصة السيدات، ومساعدتهن على إعداد دراسات جدوى لمشروعات صغيرة وتطويرها بما يضمن الاستدامة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالملف الطبي، شددت على أن القوافل لا تقتصر على الكشف والأدوية فقط، بل تشمل متابعة الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية، حيث تتولى المؤسسات الأعضاء في التحالف التنسيق مع المستشفيات لإجراء العمليات اللازمة، بما يضمن إغلاق الحلقة العلاجية بشكل كامل.

ونوهت، بأن التعاون بين التحالف الوطني ومحافظة قنا يعكس نموذجاً ناجحا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مؤكدة أن استمرار هذه المبادرات يرسخ مفهوم التنمية المستدامة ويعزز التكافل الاجتماعي في القرى الأكثر احتياجا.