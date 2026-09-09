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تجديد تعيين محمود جبريل مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تجديد تعيين محمود جبريل مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

تجديد تعيين محمود جبريل مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
تجديد تعيين محمود جبريل مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026، متضمنًا تجديد تعيين محمود جبريل مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.


ويشغل جبريل منصب مساعد رئيس الهيئة منذ ديسمبر 2025، ويتمتع بخبرة مهنية متنوعة تجمع بين العمل التنظيمي والرقابي والخبرة العملية في أسواق رأس المال والاستثمار وتطوير المنتجات المالية، إلى جانب مشاركته في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية واستحداث أدوات مالية جديدة تدعم نمو وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي.


وخلال مسيرته المهنية بالهيئة العامة للرقابة المالية، شارك في إعداد ومناقشة قانون تنظيم واستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، إلى جانب المساهمة في إعداد الإطار التنظيمي للشركات ذات غرض الاستحواذ (SPACs – Special Purpose Acquisition Companies)، بما يدعم تطوير أدوات وآليات جديدة لتمويل الشركات وتعزيز أسواق رأس المال.


كما شارك في إعداد وتطوير الأحكام المنظمة لسندات التنمية المستدامة ضمن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يعزز قدرة أسواق المال على تمويل المشروعات والاستثمارات المستدامة، ويدعم توجهات التمويل الأخضر والمستدام.


وقبل توليه منصبه الحالي، ساهم جبريل في دعم نمو وتوسع عدد من مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز قدراتها التنافسية، وكان آخرها شركة بلتون، حيث شغل منصب العضو المنتدب ورئيس قطاع تطوير المنتجات بقطاع أسواق المال، كما ترأس في وقت سابق الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، وشارك في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية المرتبطة بهذا المجال.


وتمتد خبراته المهنية إلى مجالات أسواق المال وإدارة الخزانة وإدارة الأصول والمحافظ والاستثمارات المالية وتطوير المنتجات والأطر التنظيمية، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية في أسواق المال وغرفة المعاملات الدولية لدى بنك مصر إيران للتنمية، إلى جانب مناصب قيادية في مجال إدارة الأصول والمحافظ لدى شركة الصندوق الأهلي لإدارة الاستثمارات، كما شغل منصب العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية.


وحصل محمود جبريل على دبلومة في التمويل الإسلامي من كلية التمويل الدولية بلندن، ودبلومة في تحليل الأسواق المالية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وشهادات متخصصة في التكنولوجيا المالية من جامعة كمبريدج، بالإضافة إلى شهادة في تقنية البلوكتشين من Frankfurt Business School.


ويأتي تجديد تعيين جبريل ضمن القرار رقم 2662 لسنة 2026، الذي تضمن أيضًا تجديد تعيين كل من الدكتور محمد عبدالعزيز، وحمدي بدوي، مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

مدبولي مجلس الوزراء تجديد تعيين محمود جبريل مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عام إعداد ومناقشة قانون تنظيم واستخدام التكنولوجيا المالية

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