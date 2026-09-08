رئيس البورصة: نجحنا في الإبقاء على تصنيف مصر كسوق ناشئة



كشف عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، ، عن تفاصيل المباحثات التي أجرتها الدولة المصرية مع مؤسسة "S&P Dow Jones" الدولية للتصنيف، والتي انتهت بإلغاء مقترح خفض تصنيف السوق المصري من "سوق ناشئة" إلى "سوق حدودية".



وأوضح، رضوان خلال استضافته في برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، أن المؤسسة الدولية كانت تجري مشاورات لبحث خفض التصنيف بناءً على شكاوى قديمة أرجأتها لبعض المستثمرين حول صعوبة الدخول والخروج وتحويل الأرباح قبل عامين، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية قدمت للمؤسسة كافة البيانات والأرقام الحديثة التي تعكس النمو الاقتصادي والأداء الإيجابي للبورصة، والتأكيد على غياب أي شكوى تتعلق بتدفق رؤوس الأموال طوال العامين الماضيين.



وأكد رئيس البورصة أن فترة المشاورات انتهت بنهاية شهر يوليو، تلقتها البورصة بإنهاء المراجعة وتأكيد بقاء مصر ضمن تصنيف "الأسواق الناشئة"، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين ويحافظ على تواجد مصر ضمن قائمة تضم 22 دولة فقط تمتلك هذا التصنيف على مستوى العالم.