بينيلوبي كروز: البشر أصبحوا يُعاملون كالدمى

عبرت الفنانة الإسبانية بينيلوبي كروز عن شعورها بالغضب والحزن إزاء الطريقة التي بات بها البشر يُعامَلون اليوم وكأنهم "دمى"، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لفيلم "Bunker" (الملجأ المحصن) ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.



حضرت كروز المؤتمر إلى جانب زوجها الفنان خافيير بارديم وعدد من فريق العمل. ويروي الفيلم قصة مهندس معماري، يؤدي دوره بارديم، يوافق على تصميم ملجأ فاخر تحت الأرض لملياردير تقني، قرار سرعان ما ينعكس على زواجه وعلاقته بزوجته -التي تجسدها كروز- وعلى مجمل تفاصيل حياتهما.



وأوضحت كروز أنه سيكون من قبيل التناقض أن تشارك في عمل يتناول قضايا بهذا العمق ثم تتجنب الحديث عن الجوانب السياسية المرتبطة به، مؤكدة أن الفيلم يلامس جوانب عديدة من واقع العالم الذي نعيشه اليوم.



كما تطرقت إلى ما وصفته بتصاعد التلاعب بالناس وتحوّلهم إلى مجرد أدوات، مشيرة إلى أن وتيرة هذا التلاعب باتت سريعة إلى حدّ يصعب معه أحيانًا مواكبتها أو الاستجابة لها.



وانتقدت كروز أيضًا ما اعتبرته تراجعًا في التعاطف الإنساني لدى أصحاب النفوذ والتكنوقراط، رابطة ذلك بفكرة الفيلم الأساسية حول قدرة الأثرياء على عزل أنفسهم عن أزمات العالم، بينما يبقى الآخرون عرضة لها.