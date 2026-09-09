مدرب سيراميكا كليوباترا يكشف سبب تحسّن أداء فريقه أمام سموحة في الشوط الثاني

أكد محمد عبدالكريم، المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا، أن الفريق لم يقدم المستوى المطلوب خلال الشوط الأول من مباراة سموحة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني طالب اللاعبين بين الشوطين بضرورة زيادة التركيز والعمل على حسم اللقاء.

وقال عبدالكريم، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، إن الجهاز الفني حرص على توجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء خلال فترة الراحة، وهو ما ساعد الفريق على الظهور بصورة أفضل واستكمال المباراة بالشكل المطلوب.

وأعرب المدرب العام لسيراميكا كليوباترا عن سعادته بتحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، مؤكدًا أن الفريق يسعى لمواصلة مشواره المميز في بطولة الدوري، والحفاظ على نتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة.