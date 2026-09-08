6 أدوات في المطبخ منبع للبكتيريا.. عليك الحذر منها

هناك عددًا من أدوات المطبخ التي قد تبدو نظيفة ظاهريًا، لكنها يمكن أن تكون بيئة مناسبة لتراكم البكتيريا، خاصة الأدوات التي تتعرض باستمرار للرطوبة أو بقايا الطعام.

أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع

وكشف خبراء في سلامة الغذاء أن بعض الأدوات المستخدمة بشكل يومي، مثل إسفنجة المطبخ وفتاحة العلب ولوح التقطيع، تحتاج إلى تنظيف منتظم ودقيق لتقليل احتمالية انتقال البكتيريا والتلوث المتبادل بين الأطعمة، وفقا لما نشر في تقرير بموقع EatingWell، ومن أبرزها :

ـ إسفنجة المطبخ وفوط الأطباق:

تعد إسفنجة المطبخ من الأدوات التي يمكن أن تتراكم عليها البكتيريا بسهولة، بسبب احتفاظها بالرطوبة ووجودها غالبًا بالقرب من حوض المطبخ

وقالت إيلين شوماكر، الحاصلة على درجة الدكتوراه ومديرة التوعية في برنامج Safe Plates بجامعة ولاية كارولينا الشمالية، إن البيئة الرطبة التي توفرها الإسفنجة تساعد على نمو البكتيريا.

وينصح الخبراء باستبدال الإسفنجة بصورة متكررة، خاصة عند ظهور علامات التلف عليها مثل تغير اللون أو التمزق، مع إمكانية تنظيف بعض الإسفنجات في الرف العلوي لغسالة الأطباق إذا كانت مناسبة لذلك.

أما فوط المطبخ، فيمكن أن تحمل البكتيريا أيضًا، لذلك يُفضل استخدام فوطة نظيفة لتجفيف الأطباق وغسل الفوط بانتظام بالماء الساخن.

ـ فتاحة العلب.. أداة قد تنساها أثناء التنظيف:

قد تكون فتاحة العلب من أكثر الأدوات التي لا تحصل على نصيبها الكافي من التنظيف، رغم ملامستها المباشرة للطعام أثناء الاستخدام.

وأوضح برايان لابوس، عالم الأوبئة المتخصص في الأمراض المعدية وأستاذ الصحة العامة بجامعة نيفادا في لاس فيجاس، أن البعض يستخدم فتاحة العلب ثم يعيدها إلى درج المطبخ دون غسلها جيدًا.

لذلك ينصح بغسل فتاحة العلب جيدًا بالماء الساخن والصابون بعد كل استخدام، مع الاهتمام بتنظيف الأدراج التي تحفظ فيها أدوات المطبخ بشكل دوري.

أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع

ـ لوح التقطيع وخطر التلوث المتبادل:

يستخدم لوح التقطيع مع العديد من الأطعمة، بما فيها اللحوم النيئة والخضروات والمكونات الجاهزة، ولذلك يمكن أن يصبح مصدرًا للتلوث المتبادل إذا لم يتم تنظيفه جيدًا.

ومع كثرة استخدام السكين، قد تظهر خدوش وأخاديد على سطح اللوح، وهي أماكن يصعب تنظيفها بصورة كاملة.

وبالنسبة إلى ألواح التقطيع البلاستيكية، يمكن غسلها في غسالة الأطباق أو بالماء الساخن والصابون، ثم تركها حتى تجف في الهواء.

أما الألواح الخشبية، فيمكن غسلها بالماء الساخن والصابون، وإذا لامست اللحوم أو الأسماك النيئة، فيوصى باتباع إجراءات التعقيم المناسبة.

كما ينبغي استبدال لوح التقطيع عندما تظهر عليه بقع أو روائح مستمرة يصعب التخلص منها، لأنها قد تكون علامة على صعوبة تنظيفه بشكل كافٍ.

ـ برطمانات التوابل.. تنتقل البكتيريا:

قد لا تخطر عبوات التوابل والملح على بال الكثيرين عند تنظيف المطبخ، لكنها يمكن أن تتعرض للبكتيريا نتيجة لمسها أثناء إعداد الطعام.

وأوضحت كارلا شوان، أخصائية سلامة الغذاء والأستاذة المساعدة بجامعة جورجيا، أن الأشخاص قد يلمسون عبوات التوابل أثناء التعامل مع اللحوم أو الدواجن النيئة، ما قد يؤدي إلى انتقال البكتيريا من اليدين إلى أغطية العبوات.

كما أن هز التوابل فوق الطعام الساخن قد يسمح بدخول بعض الرطوبة إلى العبوة، وهو ما قد يساعد على بقاء بعض الميكروبات.

وينصح الخبراء بتنظيف عبوات التوابل بانتظام بالماء الساخن والصابون أو باستخدام المناديل المطهرة، مع تجنب لمسها بأيدٍ ملوثة أثناء إعداد اللحوم والأسماك النيئة.

أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع

ـ القلاية الهوائية تحتاج إلى تنظيف بعد كل استخدام:

أصبحت القلاية الهوائية «الإير فراير» من الأجهزة الشائعة في المطابخ، لكن سهولة استخدامها لا تعني أنها لا تحتاج إلى تنظيف دقيق.

وبحسب خبراء سلامة الغذاء، يجب تنظيف أجزاء القلاية الهوائية بعد كل استخدام لتقليل احتمالية التلوث المتبادل.

ويمكن نقع السلة والوعاء في الماء الساخن وسائل تنظيف الأطباق، ثم فرك بقايا الطعام العالقة، مع تنظيف الأجزاء الداخلية والخارجية بقطعة إسفنج أو قماش ناعمة.

ويُفضل تجنب أدوات التنظيف شديدة الخشونة مثل السلك المعدني، حتى لا تتعرض الطبقة الداخلية للقلاية للتلف.

ـ الخلاط ومحضر الطعام:

يحتوي الخلاط ومحضر الطعام على أجزاء قد يصعب الوصول إليها أثناء التنظيف، مثل الحلقات المطاطية والحشوات ومجموعات الشفرات.

وقد تتجمع الرطوبة وبقايا الطعام في هذه الأماكن، لذلك ينصح خبراء سلامة الغذاء بفك الأجزاء القابلة للفك وتنظيفها جيدًا وتجفيفها بالكامل قبل إعادة تركيب الجهاز.

كما ينبغي الانتباه إلى الحشوات المطاطية، واستبدالها إذا ظهرت عليها تشققات أو تغير في شكلها أو استمرت الروائح غير المرغوبة بها.

أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع

نصائح لتنظيف أدوات المطبخ بطريقة صحيحة

للحفاظ على نظافة المطبخ وتقليل احتمالية انتقال البكتيريا، ينصح خبراء سلامة الغذاء باتباع مجموعة من الإجراءات، أبرزها:

ـ تنظيف أدوات المطبخ والأطباق بصورة منتظمة وعدم ترك بقايا الطعام لفترات طويلة.

ـ غسل الأدوات جيدًا بالماء الساخن وسائل تنظيف الأطباق بدلًا من الاكتفاء بشطفها بالماء.

ـ تعقيم الأدوات التي لامست اللحوم أو الأسماك النيئة وفق الطريقة المناسبة لكل أداة.

ـ ترك الأطباق والأدوات حتى تجف في الهواء بعد غسلها وتعقيمها.

ـ تنظيف الأدراج والأماكن التي تخزن فيها أدوات المطبخ بشكل دوري.

ـ استبدال الأدوات التي تعرضت للتلف أو أصبحت صعبة التنظيف.

أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع

لماذا يعد التجفيف مهمًا بعد غسل أدوات المطبخ؟

لا تقتصر عملية تنظيف أدوات المطبخ على غسلها فقط، إذ يعد التجفيف الكامل خطوة مهمة أيضًا.

ويحذر الخبراء من ترك الأدوات مبللة أو تخزينها قبل أن تجف تمامًا، لأن الرطوبة وبقايا الطعام يمكن أن توفر ظروفًا تساعد على نمو بعض الكائنات الدقيقة.

لذلك يفضل ترك الأدوات حتى تجف في الهواء بعد غسلها وتعقيمها، بدلًا من استخدام فوطة غير نظيفة قد تعيد نقل البكتيريا إلى الأسطح التي تم تنظيفها.

أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع

أدوات المطبخ التي تحتاج إلى اهتمام أكبر

وبشكل عام، فإن الأدوات التي تحتفظ بالرطوبة أو تتعرض لبقايا الطعام تحتاج إلى عناية خاصة، ومن بينها إسفنجة المطبخ، فوط الأطباق، فتاحة العلب، ألواح التقطيع، عبوات التوابل، القلاية الهوائية، والخلاط ومحضر الطعام.

ولا يعني وجود البكتيريا المحتمل على هذه الأدوات أنها ستسبب المرض حتمًا، لكن التنظيف المنتظم والسليم يساعد على تقليل مخاطر التلوث المتبادل والحفاظ على سلامة الطعام داخل المنزل.