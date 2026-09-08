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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

يحمل سلاحا وملابسه ملطخة بالدماء.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بالأقصر

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتلويح بسلاح أبيض حال ارتدائه جلباب ملطخ بالدماء بأحد الشوارع بالأقصر.
 


 

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة القرنة) وضُبط بحوزته (السلاح الأبيض الظاهر بالمقطع) وتبين أنه يعانى من إضرابات نفسية وسبق إيداعه بعدة مصحات نفسية ، وأنه بتاريخ 7 الجاري حدثت مشاجرة بينه وبين خاله لرغبة الأخير اصطحابه لتلقى العلاج ورفضه لذلك فانتابته حالة هياج وقام باستلال سلاح أبيض والخروج للشارع محل سكنه ، فقام خاله على إثر ذلك بالتعدي عليه بعصا خشبية محدثاً إصابته بجرح قطعي بالرأس في محاولة للسيطرة عليه ومنعه من إيذاء الآخرين ، مما أسفر عن تلطخ ملابسه بالدماء.

أمكن ضبط الأخير ، وضبط بحوزته (العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى ) وبمواجهته أيد ما سبق .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إيداعه بإحدى المصحات النفسية تنسيقاً والجهات المعنية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى جلباب

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