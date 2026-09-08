2 مليون جنيه وسبائك ذهب.. حكاية عاطل المقطم نفذ 139 عملية شراء دون سداد

ثغرة في نظام الدفع الإلكتروني كانت بوابة لواقعة نصب واحتيال، بعدما تمكن أحد الأشخاص من استغلالها في تنفيذ عشرات عمليات الشراء عبر تطبيق تابع لإحدى شركات التسوق الإلكتروني، والاستيلاء على مشتريات بلغت قيمتها نحو مليوني جنيه دون سداد قيمتها.



بدأت القصة عندما اكتشفت إحدى شركات التسوق الإلكتروني تعرضها لعملية نصب، بعدما تمكن أحد الأشخاص من استغلال ثغرة في نظام الدفع الإلكتروني بتطبيق الشركة، ليحصل على مشتريات بملايين الجنيهات دون سداد قيمتها.

وبعد تلقي البلاغ، بدأت الأجهزة الأمنية في فحص الواقعة وتتبع طريقة تنفيذ عمليات الشراء، حتى توصلت التحريات إلى هوية المتهم، وتبين أنه عاطل يقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وبعد استصدار الأذونات القانونية، تمكنت القوات من ضبطه، وعثرت بحوزته على سبائك ومشغولات ذهبية، وكميات كبيرة من الملابس الجديدة، وهاتف محمول، وتبين أن جميعها من متحصلات عمليات الشراء التي نفذها.

وخلال مواجهته، اعترف المتهم باستغلال الثغرة الإلكترونية، وكشف أنه تمكن من تنفيذ 139 عملية شراء بالأسلوب نفسه، دون دفع قيمتها، حتى بلغت قيمة المشتريات التي استولى عليها نحو مليوني جنيه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.