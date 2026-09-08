وزير الصحة يبحث مع نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الصحة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الصحة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع تناول استعراض ملامح المنظومة الإلكترونية المتكاملة «المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي»، التي تهدف إلى إدارة ومتابعة بيانات المشروعات والتمويلات التنموية الحالية والمستقبلية المقدمة من شركاء التنمية للوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وربطها إلكترونيًا بالجهات الوطنية المستفيدة وشركاء التنمية، بما يضمن تحديث البيانات بصفة مستمرة وتوفير قاعدة بيانات موحدة وحوكمة شاملة للتمويلات التنموية بمختلف أنواعها.

وأضاف عبدالغفار أن الاجتماع استعرض الموقف الحالي لمشروعات الوزارة مع شركاء التنمية، حيث تمتلك الوزارة 17 مشروعًا جاريًا مع عدد من الشركاء، إلى جانب نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ الخاصة بهذه المشروعات، كما ناقش الاجتماع التحديات والمعوقات التي تواجه المشروعات في مختلف مراحلها، وبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة العمل والتنسيق الفعال لحلها، بما يضمن استكمال المشروعات وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

واستعرض الجانبان خارطة الطريق وأولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة للتوسع في فرص الشراكة مع شركاء التنمية، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية ويسهم في تطوير المنظومة الصحية، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لفتح آفاق جديدة للشراكة وتحقيق المصالح المشتركة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، والسفير مختار وريدة مساعد وزير الخارجية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة داليا رشيد مدير إدارة المنح والقروض، والأستاذة ياسمين عاكف سكرتير أول، والأستاذة سحر صلاح مدير عام المتابعة والتقييم، والأستاذة ريهام محمد باحث اقتصادي، والأستاذ كريم العربي باحث اقتصادي أول، والدكتور حاتم عامر عضو المكتب الفني للوزير.