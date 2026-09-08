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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استغل تواجدها بمفردها.. السجن المشدد 7 سنوات لعاطل حاول التعدي على صغيرة بأسيوط

مجمع محاكم أسيوط
مجمع محاكم أسيوط
إيهاب عمر

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لمحاولته التعدي على طفلة داخل منزلها بمركز الغنايم، كما عاقبته بالحبس لمدة سنة وتغريمه ألف جنيه، لحيازته مواد مخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد ومحمد إبراهيم صقر، وأمانة سر صلاح تمام محمد ومارتن يوسف.

تعود وقائع القضية رقم 277 لسنة 2026 جنايات الغنايم، إلى تلقي مركز الشرطة بلاغًا من «ياسمين. ج. م»، 30 عامًا، ربة منزل، والدة المجني عليها، اتهمت فيه «محمد. ع. ع»، 29 عامًا، عاطل، بمحاولة التعدي على ابنتها الصغيرة «حياة»، مستغلًا وجودها بمفردها داخل المنزل.

وقالت والدة المجني عليها في بلاغها، إنها لدى عودتها إلى مسكنها سمعت صرخات ابنتها من داخل المنزل، وبالدخول فوجئت بوجود طفلتها ملقاة على الأرض والمتهم بجوارها، وقد نزع عنها ملابسها، وفور مشاهدته لوالدة الطفلة فر هاربًا خارج المنزل.

وأضافت أن صرخاتها دفعت الأهالي إلى التجمع، وتمكنوا من ضبط المتهم وتسليمه لقوات الشرطة.

وبإجراء التحريات، توصل الرائد عبد الرحمن حمزة، معاون وحدة مباحث مركز شرطة الغنايم، إلى صحة الواقعة، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبتفتيشه عُثر بحوزته على مادة «الشابو» المخدرة.

أسيوط جنايات أسيوط السجن المشدد لمدة 7 سنوات السجن المشدد مركز الغنايم

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