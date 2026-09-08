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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أحمد بسيوني أمينًا للإعلام بحزب مستقبل وطن في الإسكندرية

الكاتب الصحفي أحمد بسيوني
الكاتب الصحفي أحمد بسيوني
أحمد بسيوني

أصدر حزب مستقبل وطن قرارًا بتولي الصحفي أحمد بسيوني، منصب أمين الإعلام بالحزب في محافظة الإسكندرية، في إطار دعم الحزب للكوادر الصحفية والإعلامية والاستفادة من الخبرات المهنية في تطوير منظومة التواصل الإعلامي وتعزيز حضور الحزب على الساحة المحلية.

ويتمتع أحمد بسيوني بخبرة صحفية وإعلامية تمتد لأكثر من 15 عامًا، حيث بدأ حياته المهنية عام 2011 محررًا بوكالة أنباء الشرق الأوسط، بقسم التحرير الإنجليزي، قبل أن يعمل بعدد من أقسام التحرير المركزي والنشرة الرياضية العالمية، ثم انتقل للعمل مراسلًا بمكتب الوكالة في الإسكندرية.

تخرج بسيوني في قسم الترجمة الفورية بجامعة الأزهر عام 2011، وحصل عام 2012 على دبلومة في الترجمة والتحرير الصحفي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية عام 2026.

كما عمل بسيوني مراسلًا لوكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» بقسم التحرير الإنجليزي خلال الفترة من 2012 حتى 2014، قبل أن يتولى منصب رئيس النشرة بتلفزيون النهار خلال عامي 2015 و2016، بما عزز خبراته في مجالات التحرير الصحفي والإعلام المرئي والتغطية الإخبارية.

والتحق أحمد بسيوني بمؤسسة «صدى البلد» عام 2020، وتولى منصب مدير مكتب المؤسسة في الإسكندرية، إلى جانب مواصلته العمل الصحفي وتغطية الملفات والأحداث المحلية بالمحافظة، كما أسس منصة إخبارية سكندرية "وكالة أنباء الإسكندرية" لنقل كل أخبار عروس البحر.

وانضم بسيوني إلى عضوية نقابة الصحفيين عام 2013 بجدول تحت التمرين، قبل انتقاله إلى جدول المشتغلين عام 2016، ليواصل مسيرته المهنية في مجال الصحافة والإعلام.

ويأتي اختيار بسيوني لمنصب أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن في الإسكندرية في ضوء خبراته المتنوعة في الصحافة والإعلام، وما يمتلكه من خبرة ميدانية في تغطية الشأن السكندري، إلى جانب خبراته في التحرير الصحفي باللغة الإنجليزية والإعلام المرئي.

الإسكندرية مستقبل وطن اعلام امانة حزب

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