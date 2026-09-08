جنش يقود تشكيل أبو قير للأسمدة أمام الزمالك في الدوري المصري

يستعد فريق أبو قير للأسمدة لخوض مواجهة قوية أمام الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي.

وأعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لأبو قير للأسمدة، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به اللقاء، في مواجهة يسعى خلالها الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز فرق البطولة.

وتتجه الأنظار إلى محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى الزمالك السابق، بعدما قرر عبد العاطي الدفع به أساسيًا لحماية عرين أبو قير للأسمدة في مواجهة فريقه السابق.

تشكيل أبو قير للأسمدة

وجاء التشكيل الأساسي لأبو قير للأسمدة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم «جنش».

محمود عبد الرحيم «جنش». خط الدفاع: جابر كامل، محمد دبش، محمد علاء، أحمد عوض.

جابر كامل، محمد دبش، محمد علاء، أحمد عوض. خط الوسط: رامز ميلاد، عمر إبراهيم، يوسف حمدي.

رامز ميلاد، عمر إبراهيم، يوسف حمدي. خط الهجوم: فيفور أكيم، محمود أبو جودة، محمد كمارا.

ويحتفظ الجهاز الفني بعدد من الأوراق البديلة على مقاعد البدلاء، وهم: محمد سعيد شيكا، أحمد داهش، عماد حمدي، محمد أشرف أوشا، محمد فتحي، مصطفى عبد الرحيم، سيف الدين علي محمود، أيمن عبد الحميد، وعلي حسين.

موقف الفريقين في جدول الدوري

ويدخل أبو قير للأسمدة المباراة وهو في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة للفريقين في سباق تحسين المراكز بجدول المسابقة.

ويأمل أبو قير للأسمدة في تحقيق مفاجأة أمام الزمالك والخروج بنتيجة إيجابية، بينما يسعى الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه القوية وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في المراكز المتقدمة.