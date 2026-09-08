صفارات الإنذار تدوي في جازان ونجران وأبها.. تحذير من تصعيد خطير بالسعودية

تشهد مناطق في جنوب المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، حالة من التأهب الأمني، بالتزامن مع إطلاق صافرات الإنذار والتحذيرات المرتبطة بهجمات استهدفت مدناً ومنشآت في المملكة.

وتأتي التطورات في أعقاب هجمات أعلنت جماعة الحوثيين تنفيذها ضد أهداف داخل السعودية، فيما أفادت تقارير بأن الهجمات طالت مناطق أبها ونجران وجازان وخميس مشيط، وسط تحركات للتعامل مع التهديدات وحماية السكان والمنشآت الحيوية. وأكدت مصادر إعلامية أن الهجمات أسفرت عن إصابة عشرات الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن التحالف الذي تقوده السعودية.

وبحسب التقارير المتداولة، جاءت صافرات الإنذار في ظل هجوم واسع استهدف عدداً من المواقع والمنشآت السعودية، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن العمليات، وقالوا إنها جاءت رداً على غارات سعودية داخل اليمن.

وتكتسب مناطق جازان ونجران وأبها أهمية خاصة في المشهد الأمني، نظراً لقربها الجغرافي من الحدود اليمنية، ما يجعلها عرضة للتداعيات المباشرة للتصعيد العسكري بين السعودية والحوثيين.

وفي الوقت نفسه، تظهر بيانات المركز الوطني للأرصاد السعودي وجود إنذارات جوية مرتبطة بالأحوال الجوية في جازان ونجران، بما في ذلك تحذيرات من أمطار ورياح نشطة وتدني مدى الرؤية، وهو ما يستدعي التمييز بين الإنذارات الجوية المرتبطة بالطقس وبين صافرات الإنذار الأمنية.

ويأتي التصعيد الحالي في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات وتأثيرها على أمن المدن والمنشآت الحيوية وحركة الطاقة في المملكة.

وتتابع السلطات السعودية التطورات الأمنية بشكل مكثف، فيما يُنتظر صدور بيانات رسمية إضافية بشأن تفاصيل الهجمات وأسباب إطلاق صافرات الإنذار، مع استمرار الدعوات إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية وتجنب المناطق الخطرة.