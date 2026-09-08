قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الزيادة السنوية إلى انتهاء العقد.. خريطة طريق جديدة للإيجار القديم
100 طائرة و50 عرضًا جويًا.. اللواء نصر سالم يكشف أهمية معرض العلمين للطيران والفضاء
نيويورك تنشر 170 ألف وثيقة عن تلوث الهواء عقب هجمات 11 سبتمبر
متى يجوز للزوجة طلب الطلاق للضرر؟.. أمين الإفتاء يوضح
سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف أمام سموحة في الشوط الأول
رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع مبعوث كينيا تعزيز التعاون في التصنيع الأخضر
المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة: 29 موجة إزالة لمواجهة التعديات.. ولا أحد فوق القانون
سفيان أمرابط يعلن عدم تمثيل المغرب مجددًا بسبب محمد وهبي
18.5 ألف نازح في 72 ساعة جراء تصاعد القتال غربي اليمن
تشكيل إنتر ميلان ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
جيش الاحتلال: لن نسمح بتهديدات وجودية.. وقدرات إيران ومحورها تضررت بشدة
تشكيل ريال مدريد ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.. مورينيو يدفع بالقوة الضاربة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صفارات الإنذار تدوي في جازان ونجران وأبها.. تحذير من تصعيد خطير بالسعودية

صافرات الانذار تدوي جنوب السعوديه
صافرات الانذار تدوي جنوب السعوديه
القسم الخارجي

تشهد مناطق في جنوب المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، حالة من التأهب الأمني، بالتزامن مع إطلاق صافرات الإنذار والتحذيرات المرتبطة بهجمات استهدفت مدناً ومنشآت في المملكة.

وتأتي التطورات في أعقاب هجمات أعلنت جماعة الحوثيين تنفيذها ضد أهداف داخل السعودية، فيما أفادت تقارير بأن الهجمات طالت مناطق أبها ونجران وجازان وخميس مشيط، وسط تحركات للتعامل مع التهديدات وحماية السكان والمنشآت الحيوية. وأكدت مصادر إعلامية أن الهجمات أسفرت عن إصابة عشرات الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن التحالف الذي تقوده السعودية.

وبحسب التقارير المتداولة، جاءت صافرات الإنذار في ظل هجوم واسع استهدف عدداً من المواقع والمنشآت السعودية، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن العمليات، وقالوا إنها جاءت رداً على غارات سعودية داخل اليمن.

وتكتسب مناطق جازان ونجران وأبها أهمية خاصة في المشهد الأمني، نظراً لقربها الجغرافي من الحدود اليمنية، ما يجعلها عرضة للتداعيات المباشرة للتصعيد العسكري بين السعودية والحوثيين.

وفي الوقت نفسه، تظهر بيانات المركز الوطني للأرصاد السعودي وجود إنذارات جوية مرتبطة بالأحوال الجوية في جازان ونجران، بما في ذلك تحذيرات من أمطار ورياح نشطة وتدني مدى الرؤية، وهو ما يستدعي التمييز بين الإنذارات الجوية المرتبطة بالطقس وبين صافرات الإنذار الأمنية.

ويأتي التصعيد الحالي في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات وتأثيرها على أمن المدن والمنشآت الحيوية وحركة الطاقة في المملكة.

وتتابع السلطات السعودية التطورات الأمنية بشكل مكثف، فيما يُنتظر صدور بيانات رسمية إضافية بشأن تفاصيل الهجمات وأسباب إطلاق صافرات الإنذار، مع استمرار الدعوات إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية وتجنب المناطق الخطرة.

السعودية ابها نجران جنوب السعودية المملكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أموال

2 مليون جنيه وسبائك ذهب.. حكاية عاطل المقطم نفذ 139 عملية شراء دون سداد

الأهلي

كأس القارات للأندية.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي السعودي وصن داونز

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

جولة محافظ القليوبية أمس

بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها

جانب من الجولة

الجلابية ليست السبب.. محافظ القليوبية يكشف سبب إعفاء مدير مدرسة برقطا

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يفوق التوقعات

ارتفاع أسعار الذهب في شهر سبتمبر

ارتفاع 120 جنيها في عيار 24 .. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| الهواتف تبلغ عن أصحابها.. شاب في سيارة فورد موستانج يصطدم بطائرة تقدر بملايين الدولارات

لاند روفر العسكرية

لاند روفر تكشف عن أحدث مركبة عسكرية مضادة للرصاص

شفروليه إكوينوكس

عيب في منفاخ وسادة هوائية صينية يتسبب في وفاة جديدة

بالصور

6 أدوات في المطبخ منبع للبكتيريا.. عليك الحذر منها

أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع
أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع
أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع

نجوم "ريد فلاج" ضيوف معكم منى الشاذلي.. تفاصيل الحلقة قبل عرضها

فيلم ريد فلاج
فيلم ريد فلاج
فيلم ريد فلاج

صدمت متابعيها.. منة فضالي تشارك في ترند الثمانينيات بإطلالة جريئة

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

بعد أزمة هبة كامل الصحية.. كل ما تريد معرفته عن سرطان المرارة وأبرز عوامل الخطر وطرق الوقاية

إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة
إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة
إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد