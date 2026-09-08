عقب واقعة «الجلابية».. استبعاد مدير ووكيل إدارة كفر شكر التعليمية من منصبيهما

شهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية قرارات جديدة في أعقاب واقعة «الجلابية» التي أثارت حالة من الجدل داخل إحدى مدارس إدارة كفر شكر التعليمية، حيث تقرر استبعاد مدير الإدارة التعليمية ووكيل الإدارة من موقعيهما.



وجاءت القرارات عقب الواقعة التي شهدتها إحدى مدارس كفر شكر، وما صاحبها من حالة من الجدل والتفاعل، حيث بدأت الجهات المعنية في مراجعة ملابسات الواقعة وتقييم أداء المسؤولين بالإدارة التعليمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة للعمل.

وأكدت مصادر أن القرارات لا ترتبط بارتداء الجلابية في حد ذاته، وإنما جاءت في إطار مراجعة أداء المسؤولين عن الإدارة التعليمية ومدى التعامل مع الموقف، والتأكيد على الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل داخل المدارس، خاصة مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتواصل الجهات المختصة متابعة تفاصيل الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للوائح والقواعد المنظمة للعمل، بما يضمن انتظام العملية التعليمية ورفع مستوى الانضباط داخل المدارس.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة إعادة تنظيم للعمل داخل إدارة كفر شكر التعليمية، بما يدعم انتظام الدراسة، ويحسن مستوى الأداء الإداري، ويضمن توفير بيئة تعليمية منضبطة للطلاب والمعلمين.