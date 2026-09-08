الجلباب والإنفاق من المال الخاص.. محافظ القليوبية يفجر مفاجأة عن جولته بالمدارس

أثارت جولة محافظ القليوبية، داخل عدد من مدارس المحافظة، حالة من الجدل، بعد تداول مقاطع وصور من الجولة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عقب ظهور مدير إحدى المدارس مرتديًا الجلباب، إلى جانب واقعة أخرى أثارت تساؤلات بشأن مديرة مدرسة كفر شكر وما ذكرته حول إنفاقها أموالًا على أعمال إصلاح داخل المدرسة.

وبعد حالة الجدل التي صاحبت الواقعتين، خرج الإعلامي جابر القرموطي ليكشف تفاصيل جديدة، مؤكدًا أنه تواصل مع محافظ القليوبية، المهندس حسام عبد الفتاح، الذي قدم توضيحات بشأن ملابسات ما حدث، وحقيقة إعفاء مدير المدرسة، وكذلك موقف مديرة مدرسة كفر شكر من الأموال التي قالت إنها أنفقتها على إصلاحات بالمدرسة.

وقال إن المحافظ كشف أنه فيما يخص مديرة مدرسة كفر شكر، فأن المديرة لم تقدم ما يثبت أنها دفعت أي مبالغ مالية لإصلاح بعض الأشياء في المدرسة.

حصلت على مبالغ مالية

وأوضح أن المحافظ قال إن مديرة المدرسة حصلت على مبالغ مالية من أحد المقاولين، الذي كان مكلفًا بإزالة مبنى آيل للسقوط داخل المدرسة.

وكشف جابر القرموطي أن المحافظ أكد أن مديرة المدرسة لم تكن صادقة فيما قالته، وأنه لم يقدم لها الشكر بسبب الادعاءات التي خرجت منها، موضحًا أنه لم يتخذ إجراءات ضدها لأنها حاولت الوصول إلى حلول لمشكلات المدرسة.

وأضاف جابر القرموطي: «إننا على تواصل منذ الصباح مع المحافظ»، موضحًا أن المحافظ أكد أنه لم يتم إعفاء نادر علي، مدير مدرسة برقطا، بسبب ارتدائه الجلباب، ولكن الإعفاء جاء بسبب عدم طلبه الدعم من أي جهة، واكتفائه بالمشاهدة.

كانت مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بكفر الجزار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، قد كشفت خلال جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية عن تحملها هي ووكيلة المدرسة نفقات من أموالهما الشخصية لتوفير احتياجات المدرسة والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وقالت مديرة المدرسة للمحافظ: أنا والوكيلة صارفين 18 ألف جنيه من جيبنا عشان المدرسة، موضحة أن المبلغ تم إنفاقه على أعمال متعلقة بالمرافق والمجاري وتوصيل المياه، مؤكدة أن جميع المصروفات مثبتة بالمستندات.

وأضافت أن المبلغ المخصص للمدرسة من الجهة المركزية لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، بينما تتعدد احتياجات المدرسة بين الأمن والمرافق والتجهيزات والمصروفات المختلفة، وهو ما يجعل الإمكانيات المتاحة غير كافية لتغطية الاحتياجات.

وأجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من المدارس بمدينتي كفر شكر وبنها، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، والوقوف على مستوى أعمال الصيانة والنظافة وتجهيز الفصول ودورات المياه والأفنية، والتأكد من تلافي كافة الملاحظات التي قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.