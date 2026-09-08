الأهلي ينعى أحمد عبد الباقي

نشر النادي الأهلي بيانا رسميا ينعى فيه أحمد عبد الباقي نجم القلعة الحمراء السابق والذي توفي اليوم الثلاثاء.

وجاء بيان النادي الأهلي كالتالي: مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى أحمد عبد الباقي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، إنا لله وإنا راجعون".

توفي أحمد عبد الباقي نجم ومدرب الأهلي السابق اليوم عقب مسيرة حافلة داخل القلعة الحمراء.