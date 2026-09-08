إعلامي ينتقد تصريحات عمر كمال ويستشهد بتعامل جوزيه مع نجوم الأهلي

انتقد الإعلامي محمد فارس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تصريحات عمر كمال، مؤكدًا أن نجومًا كبارًا في تاريخ الأهلي والكرة المصرية تعرضوا لانتقادات وتعامل صارم من البرتغالي مانويل جوزيه دون أن يخرجوا للحديث عن تأثير ذلك على نفسيتهم أو كرامتهم.

جوزيه جوميز

واستشهد فارس بما تعرض له محمد أبو تريكة من انتقادات من جوزيه، بالإضافة إلى مواقف أخرى مع حسام غالي وعماد متعب، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي كان يتعامل بقسوة مع لاعبيه بهدف تحفيزهم وتحسين مستواهم.

وأضاف فارس أن نجومًا بحجم أبو تريكة وبركات ومتعب وغالي كانوا يتقبلون تلك المواقف رغم مكانتهم الكبيرة، متسائلًا عن أسباب الحديث حاليًا عن «النفسية والكرامة» في مثل هذه المواقف.