إسرائيل تتوعد بريطانيا بالرد على العقوبات وتقرر إغلاق قنصليتها في القدس المحتلة

صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلية لهجتها تجاه بريطانيا، الثلاثاء، بعد إعلان لندن فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، فيما توعد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر باتخاذ إجراءات مضادة، من بينها إغلاق القنصلية البريطانية في القدس المحتلة.

وقال ساعر إن إسرائيل قررت إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، مؤكداً أن بلاده «سترد على من يعمل ضد إسرائيل»، في إشارة إلى الإجراءات البريطانية الأخيرة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف وزير خارجية الاحتلال أن بلاده تعتزم طرد ممثلين بريطانيين يعملون في مركز للمساعدة في إجلاء النازحين من قطاع غزة، كما أكد أن إسرائيل ستتخذ إجراءات رداً على العقوبات التي أعلنتها لندن بحق مستوطنات وشخصيات مرتبطة بها.

ووصف ساعر العقوبات البريطانية بأنها «تدخل سافر» في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، متهماً الحكومة البريطانية بالتدخل في الشأن الداخلي الإسرائيلي.

كما انتقد تصريحات وزير الخارجية البريطاني، قائلاً إن الاتهامات التي وجهها الأخير إلى إسرائيل «فاضحة وكاذبة»، وفق تعبيره.

وتأتي التصريحات الإسرائيلية في أعقاب إعلان بريطانيا ودول أوروبية عديدة فرض عقوبات جديدة تستهدف المستوطنات الإسرائيلية، في خطوة أدانتها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وسط تصاعد الخلاف بين لندن وتل أبيب بشأن سياسة الاستيطان والأوضاع في الأراضي الفلسطينية.