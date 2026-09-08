إسرائيل: اتهامات وزير خارجية بريطانيا لنا مشينة وكاذبة

تصاعدت حدة التوتر الدبلوماسي بين إسرائيل وبريطانيا، عقب تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي التي هاجم فيها الموقف البريطاني، واصفاً الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بأنها “فاضحة وكاذبة”.

وجاءت التصريحات الإسرائيلية في ظل خلافات متزايدة بين الجانبين بشأن المواقف البريطانية من السياسات الإسرائيلية والتطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية، حيث تتبنى لندن لهجة أكثر انتقادًا تجاه بعض الإجراءات الإسرائيلية، بالتزامن مع تصاعد الضغوط الدولية.

ويرى الجانب الإسرائيلي أن بعض التصريحات والمواقف البريطانية تتضمن اتهامات غير دقيقة وتقدم صورة منحازة عن التطورات، وهو ما دفع وزير الخارجية الإسرائيلي إلى توجيه انتقادات مباشرة لبريطانيا، والتشديد على رفض ما وصفه بمحاولات تحميل إسرائيل مسؤولية التطورات الجارية بصورة غير عادلة.

في المقابل، تؤكد بريطانيا في مواقفها الرسمية أهمية الالتزام بالقانون الدولي، وضرورة حماية المدنيين، والتعامل مع التطورات في الأراضي الفلسطينية وفق المعايير الدولية، إلى جانب استمرار الدعوات إلى التوصل إلى تسوية سياسية تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات متزايدة من عدد من الدول الغربية والمنظمات الدولية، على خلفية الحرب في غزة والتطورات المرتبطة بالضفة الغربية والاستيطان، وهو ما يضع الحكومة الإسرائيلية أمام ضغوط دبلوماسية متصاعدة.

ولا تقتصر الخلافات بين لندن وتل أبيب على التصريحات السياسية، إذ امتدت خلال الفترة الأخيرة إلى مواقف وإجراءات تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية والشخصيات والجهات المرتبطة بها، في مؤشر على اتساع مساحة الخلاف بين البلدين.

وتعكس تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي حالة من التوتر المتزايد في العلاقات، في وقت تحاول فيه الدول الغربية الموازنة بين دعم أمن إسرائيل والضغط عليها بشأن الأوضاع الإنسانية والقانونية والسياسية في الأراضي الفلسطينية



